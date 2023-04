Monsalve por paro en Calama: "No corresponde que los actores políticos ocupen los problemas para agravarlos"

21 abr. 2023 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a la situación que actualmente se vive en Calama tras el paro comunal encabezado por el propio alcalde Eliecer Chamorro, ante el alza de los hechos delictuales en la zona.

En ese contexto, la autoridad de Gobierno hizo un llamado a la "responsabilidad" por parte de los actores políticos, asegurando que "no corresponde" que ellos ocupen los problemas para agravarlos.

¿Qué dijo el subsecretario Monsalve?

"Los ciudadanos viven en democracia y pueden eventualmente manifestarse para demandar a las instituciones respuestas a los problemas que viven", señaló en primera instancia al ser consultado sobre la manifestación.

"Lo que no corresponde es que los actores políticos ocupen los problemas, no para resolverlos, sino para agravarlos, ocupen las crisis, no para sacar al país de la crisis, sino para profundizar la crisis", expresó.

De este modo, afirmó que "el Gobierno es muy respetuoso de los derechos democráticos de los ciudadanos en materia de manifestación, pero le hace un llamado de responsabilidad a los actores políticos".

"Cuando detrás de las movilizaciones hay personas que tienen responsabilidades políticas y ocupan los problemas para agravarlos, ocupan las crisis para profundizarlas, cuando las responsabilidades de los actores políticos es sacar al país de la crisis", insistió el subsecretario.

Asimismo, Monsalve indicó que el Ejecutivo se "hace cargo de la crisis" y puntualizó que "a los actores políticos se les pide responsabilidad. En materia de seguridad, donde las personas pierden la vida, no son situaciones ni para agravarlas ni para profundizarlas".