"Me dijeron que tenía que verla por mí": Expareja de Jordhy Thompson crítica a Colo Colo

19 abr. 2023 - 22:52 hrs.

¿Qué pasó?

Camila Sepúlveda, la expareja de Jordhy Thompson, habló con Meganoticias sobre los hechos de violencia que ha sufrido por parte del jugador de Colo Colo desde hace meses.

En su relato, la joven cuestionó el actuar del club más popular del fútbol chileno, afirmando que estaban al tanto de la última agresión, e incluso que sabían de la próxima formalización por violencia fijada para el 9 de mayo.

"Quise salir a hablar por todos los comentarios que están haciendo en contra de mí. Igual quería proteger un poco mi imagen", sostuvo Camila.

La expareja del jugador contó que "llamé a Colo Colo contando, llorando, lo que había pasado".

Al respecto, afirmó que le dijeron que "ya era mucho, que no podía seguir cubriéndolo, que me alejara de él. Que tenía que verla por mí, porque él no iba a cambiar".

Agresiones físicas

Tras la primera denuncia, Thompson fue apartado del plantel y fueron los mismos profesionales del club quienes recomendaron reintegrarlo.

De este modo, fue citado al clásico ante Universidad Católica el fin de semana, sin saber lo que esto podría provocar.

"Estábamos comiendo y empezó con que era mi culpa que los hinchas de Católica le gritaran cosas por el video filtrado, y ya después empezaron las agresiones físicas", recordó Camila.

"Culpabilidad de ambos"

La dirigencia de Colo Colo, a través de un comunicado, indicó que Jordhy Thompson manifestó que estos hechos son anteriores al compromiso que él asumió con la institución.

El técnico Gustavo Quinteros abordó el tema y no de la mejor manera, señalando que "me parece que ahí hay una relación enfermiza, una relación de culpabilidad de ambos".

La afirmación encontró una rápida respuesta en la Ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien reiteró que los agresores son los únicos culpables, y no las víctimas. Anteriormente, ya había criticado la ausencia de protocolos en la institución

"A mí me causa mucha curiosidad cómo los clubes tienen cláusulas de comportamiento relativas al carrete, pero no a delitos tan graves como la violencia contra las mujeres", cuestionó.

"Vamos a investigar esta situación"

El caso provocó cuestionamientos a la formación de los futuros profesionales en la Casa Alba. Ahí residen adolescentes, lejos de sus familias, para cumplir un sueño.

"Sin lugar a duda que vamos a investigar esta situación con profundidad y tomar las medidas más drásticas que corresponden para evitar que esto suceda en el futuro", aseveró Alfredo Stohwing, presidente Colo Colo.

Por su parte, Christian Berndt, abogado de Justicia y Reparación, manifestó que "esperamos que la Fiscalía juegue el rol que le corresponde de protección a la víctima, que el Ministerio de la Mujer y el Gobierno se dé por enterado que este puede ser un caso ejemplar".