Joven chileno es asesinado en Turquía: Fue golpeado brutalmente y luego lo balearon en la cabeza

19 abr. 2023 - 14:05 hrs.

¿Qué pasó?

Un joven chileno de tan solo 19 años fue asesinado en Turquía, luego de que un grupo de personas lo golpeara y posteriormente le disparara en la cabeza.

Fue a principio del mes de abril que cuatro personas en el país europeo agredieran a Sebastián Celikbas y le dispararan en la cabeza para después dejarlo abandonado en un sitio eriazo.

Eso sí, a pesar de que el ataque se dio el pasado 4 de abril, su deceso se se produjo la madrugada de este martes 18 de abril. Las dos semanas que el chileno se mantuvo con vida desde que recibió el impacto balístico hasta ahora fue gracias a la intervención médica que recibió.

Así lo confirmó el padre de la víctima, quien vive en Río Bueno, región de Los Lagos, al medio local El Austral de Osorno.

"Mi hijo sólo estaba viviendo porque estuvo conectado a esas máquinas en la UCI de un hospital de Estambul. No tenía actividad cerebral. La madruga de hoy (martes) un familiar me llamó y me dio la dolorosa noticia que había muerto producto de un paro cardíaco", dijo Semir Celikbas.

La lamentable noticia provocó que Semir, quien además es comerciante en Río Bueno, viajara hasta Estambul, donde pudo ver el estado real del menor de sus hijos. En la capital turca, Sebastián vivía desde los 13 años con sus otros dos hermanos y con su madre.

Padre sospecha de ataque discriminatorio

De acuerdo a lo relatado por el propio papá de la víctima, las agresiones se deberían a que su hijo profesaba un culto distinto al de sus agresores.

"Cuatro sujetos lo golpearon en todo su cuerpo y lo dejaron abandonado en un sitio eriazo de Topkap. Todo está en investigación y es muy poco lo que me han dicho, ya que señalan que está en sumario. Por pensar diferente y ser cristiano fue secuestrado, golpeado de una manera brutal. Los responsables fueron capturados el fin de semana, quienes tendrían participación directa en este ataque", dijo.

"Seré sincero, el dolor que tengo ahora es grande. Pienso que lo atacaron porque no es musulmán, es cristiano, y por no pensar como el resto. Pido al Gobierno que me ayude, ya la embajada chilena está al tanto del caso y hasta ahora nada", agregó.