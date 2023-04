"No confundamos a todos los migrantes con delincuentes": Presidente Boric llama a la precaución por "Criterio Valencia"

13 abr. 2023 - 16:25 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric se refirió a la aplicación del denominado "Criterio Valencia", el que consiste en una instrucción del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, de solicitar prisión preventiva para todos los extranjeros indocumentados que sean detenidos.

Además, abordó el proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza, el cual busca regular el actuar policial y de las Fuerzas Armadas, iniciativa que ya tiene detractores en la oposición, considerando los ataques a carabineros que se han registrado en las últimas semanas.

¿Qué dijo Boric?

Al ser consultado por el "Criterio Valencia", el Mandatario sostuvo que "Chile tiene el derecho y el deber de saber quiénes están en su territorio. Por lo tanto, en eso no tenemos ninguna duda. Las personas que han ingresado de manera irregular al país, tienen que ser identificadas y estamos trabajando firmemente en eso".

"En la preocupación que existe en nuestro país, producto de la migración, hemos avanzado de manera progresiva, pero aún es pronto para dar evaluaciones definitivas", aseveró.

"Que no les quepa duda que la protección y resguardo de nuestras fronteras es una tarea que hemos emprendido, mejorando las condiciones habilitantes, mejorando las condiciones en las que están nuestros carabineros y carabineras, y también los militares. Estableciendo nueva legislación", agregó.

"No confundamos a todos los migrantes con delincuentes"

De todos modos, Boric recalcó que "la migración en sí misma no es un delito. Yo quiero que seamos muy cuidadosos en esto, porque sabemos dónde comienza pero no dónde termina. No confundamos a todos los migrantes con delincuentes. Yo creo que eso es importante decirlo, aunque a veces sea impopular".

"No miremos a la persona que migra como un enemigo o adversario, sino a la persona que delinque como tal. Y en donde no importa cuál sea su nacionalidad, como ha demostrado bien la PDI y Carabineros, las vamos a perseguir, las vamos a encontrar y las vamos a encerrar", añadió.

Reglas del Uso de la Fuerza

Respecto al debate de establecer reglas del uso de la fuerza, el Presidente aseveró que "es necesario, y eso no lo han pedido las mismas policías. Es importante que tengan reglas claras. Si acá no por el estado de conmoción en el que estamos se puede llegar a un descontrol desde el punto de vista del poder civil sobre las policías, y eso las mismas policías no la quieren. No instalemos una falsa dicotomía al respecto".

"Ya estamos legislando sobre reglas de uso de la fuerza, y eso es bueno para todos, saber cuáles son las reglas claras para poder proceder", afirmó.

"Pero no sólo eso, uno de los encargos más urgente que hice al director de la PDI y al general director de Carabineros es que se actualizaran los protocolos de la actuación de las policías para enfrentarse a la delincuencia, porque una de las reflexiones es que las policías tienen que tener mayor seguridad y eso requiere mejorar la capacitación, el equipamiento, la dotación, los vehículos, el blindaje", añadió.

En ese sentido, aseguró que "estamos haciendo cosas que no se hicieron hace mucho tiempo y por eso invito a todo y a todas, a los sectores políticos, a sumarse a esta cruzada y no tratar de sacar provecho. Porque cada pelea, cada ataque, cada palabrota u ofensa que nos hacemos entre nosotros es al final un debilitamiento del Estado".

