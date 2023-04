"Una se imagina lo peor": Los minutos de terror que vivió familia tras robo de auto con su bebé de 11 meses al interior

11 abr. 2023 - 10:30 hrs.

Minutos de terror e incertidumbre vivió una familia que sufrió el robo de su bebé de apenas once meses de vida mientras estaba al interior de su vehículo en la ciudad de Iquique, en la región de Tarapacá.

Según registros de cámaras de seguridad, se aprecia que la madre estacionó su auto fuera de su domicilio y lo dejó abierto, con su hija a bordo. Jamás pensó que, en los segundos que se demoraría en ir por su billetera y documentos, un delincuente robaría su automóvil y huiría.

Afortunadamente, la pequeña fue encontrada a la hora después de su sustracción tras el amplio operativo policial que se desplegó en la comuna nortina, junto con la ayuda de vecinos y locatarios. Al respecto, los padres de la niña expresaron sus sensaciones en el matinal "Mucho Gusto".

"En el momento, una se imagina lo peor"

Cuando Karen García, la madre afectada, estaba en su hogar buscando sus documentos, "me doy cuenta de que sale un auto rápido. Salí de mi casa y vi que me habían robado el auto con mi hija adentro. Fue un momento terrible (...) me puse a llorar y gritar para alertar a los vecinos".

La mujer relató que en el lugar había un motociclista que iba en la misma dirección que el delincuente, así que le pidió ayuda. Sin embargo, ese sujeto sería cómplice del autor del traumático robo.

Karen García, la madre afectada por el robo de su bebé. Fuente: "Mucho Gusto".

Mientras se desplegaba el operativo, Karen contó que Carabineros la integró en la investigación, lo cual agradeció porque le dio tranquilidad: "Me llevaron a la comisaría y ahí se escucha una noticia por radio que ellos manejaron de manera hermética para no hacerme ilusiones".

Tras confirmar la identidad de la bebé, "ellos hicieron todo el procedimiento y me la llevaron a la comisaría. Ella venía resguardada (...) cuando me la devolvieron fue una emoción tremenda. En el momento, una se imagina lo peor, no tienes seguridad... podrían haber pasado tantas cosas, haber terminado en una fatalidad".

¿Dónde estaba la bebé y cómo fue encontrada?

Por su lado, Mauricio Venegas, el padre, relató que él no estaba en la casa cuando ocurrió el asalto, pues había ido a dejar a su hijo al colegio y luego se dirigió a su trabajo en la comuna de Alto Hospicio, en la misma región.

En el trayecto, Karen no pudo comunicarse con él, lo que fue más angustiante. Una vez que llegó a su fuente laboral, sus colegas le contaron lo ocurrido, así que acudió donde su esposa lo más rápido posible. "Dar gracias a Dios porque se acordó de nosotros y también a la gestión de Carabineros, PDI; a nuestros vecinos que nos facilitaron las cámaras, lo que fue de bastante apoyo", dijo el hombre.

Mauricio Venegas en conversación con el matinal de Mega. Fuente: "Mucho Gusto".

Con respecto al lugar del hallazgo, este correspondió a la Feria 10 Oriente, ubicada a pocas cuadras del domicilio de la familia. "Ahí la dejaron en su silla. La encontró don Manuel (un feriante) junto a una señora que trabaja con él, quienes escucharon el llanto de mi bebé (...) Todavía hay esperanza", agregó.

De acuerdo a Mauricio, el hallazgo ocurrió de la siguiente manera: "Esta feria tiene dos accesos. La niña que trabaja con don Manuel le pidió permiso para ir al baño, el cual está cerca de una de las entradas. Ahí, ella se percata de un llanto (...) Se acerca al acceso y ve a la guagua en su silla".

La mujer preguntó al resto de los locatarios sobre de quién era la menor. Como no pertenecía a ninguno de los comerciantes, se dio aviso a Carabineros y se logró el reencuentro con los padres.

¿Hay detenidos por este robo?

Según comentaron los mismos padres, por el momento no hay detenidos: "Nosotros quedamos con la angustia y el temor. No sabemos si fue algo premeditado u ocasional. Estamos afectados porque nos sentimos inseguros donde vivimos", manifestó Karen.

"Igual hago un mea culpa como mamá, fue un descuido que tuve, pero, ¿debería haber pasado eso (el robo)? ¿Deberían haberme robado el auto? Entonces, eso ya no creo que sea responsabilidad mía, eso ya viene de más antes, porque ese tipo de delincuencia no puede ocurrir, no puede suceder", señaló la mujer.

