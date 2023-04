Ministra Tohá en Meganoticias: Habla de actuar de carabinero en muerte en San Antonio y apunta a concepto gatillo fácil

09 abr. 2023 - 17:55 hrs.

En entrevista con Meganoticias Alerta, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se refirió al actuar del carabinero que disparó y mató al sujeto que atropelló a su compañero de patrullaje, asegurando que respecto a dicha acción "va a tener que definir la justicia" si se ajustó al protocolo.

Además, abordó el uso del concepto de "gatillo fácil", en medio de las discusiones por aumentar las atribuciones para la defensa personal de Carabineros.

Disparo de carabinero en San Antonio y ley Naín-Retamal

Ante la pregunta de Rodrigo Sepúlveda, sobre si estuvo correcto el actuar del carabinero que disparó y mató al sujeto que atropelló a su compañero de patrullaje, dijo que "lo va a tener que definir la justicia, yo no soy jueza".

"Pero para remitirnos a la ley que se aprobó hace poco (Naín-Retamal) dice que si el carabinero actúa y usa su arma ante una amenaza contra su vida o de un tercero, vamos a asumir que lo hizo correctamente, salvo que se pruebe lo contrario", prosiguió.

"Si el disparo fue para evitar que atropellaran al carabinero es una cosa, si fue cuando el vehículo iba huyendo y fue para evitar su huida, es otra (...) Se tiene que determinar si el disparo fue para evitar el atropellamiento o la huida", explicó.

La ministra reiteró que "si fue para tratar de evitar eso (el atropellamiento), se aplicaría la ley Naín-Retamal, si fue para tratar de evitar otra situación, no".

Concepto "gatillo fácil"

Al ser consultada por las declaraciones del General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien criticó el concepto del "gatillo fácil", aludiendo a una molestia frente a la gente que pone en duda las capacidades de sus funcionarios, la ministra señaló que "las capacidades se generan también respecto a las reglas que se ponen".

"Si uno pone malas reglas, genera condiciones para que se desarrollen malas capacidades. Si uno establece una regla que no pone límites, está generando todas las condiciones para que se actúe sin límites", puntualizó.

En cuanto al "gatillo fácil", la secretaria de Estado manifestó que "el debate que hemos tenido con este concepto ha sido muy tristemente llevado. ¿Por qué? Porque se ha dado a entender que cuando se pone el acento en que no podemos hacer una ley que permita el gatillo fácil es como si uno estuviera diciendo '¡Ah! Usted está diciendo que los carabineros tienen gatillo fácil'. No, lo que se está diciendo es no hagamos una ley que le dé permiso al gatillo fácil".

En la misma línea, enfatizó en que "no hagamos una ley que autorice, que le dé rienda suelta a eso. No está diciendo que carabineros actúe así. Yo creo que cuando uno ve los procedimientos policiales que tenemos en Chile no puede decir que en el combate al delito carabineros han ocupado las armas de manera excesiva y no adecuada como un concepto general, en lo más mínimo. No veo que nadie esté diciendo eso en Chile tampoco. Lo que algunos están diciendo es que no hagamos una ley que autorice eso para mañana. Evitemos que eso pase."

