El mar se ve desde todas las ventanas: Esto cuesta alojar en casa de Quintay galardonada por Airbnb

06 abr. 2023 - 13:00 hrs.

La plataforma de arriendo de alojamientos Airbnb galardonó una casa de Quintay, en la comuna de Casablanca, con el segundo lugar de los "The most liked homes" en 2020.

El "Punta Quintay, Loft Gris" cuenta con una estructura sobresaliente, ya que está construido sobre una pendiente rocosa en la zona costera de la región de Valparaíso, a 49 kilómetros de Viña del Mar.

Ir a la siguiente nota

Una de sus principales características es que está emplazado a 100 metros de la playa y que el mar se puede apreciar desde todas sus ventanas, además que también tiene vista hacia el cerro Curauma.

Esta vivienda de 60 metros cuadrados está ubicada en un terreno de media hectárea y se construyó en un periodo de seis meses durante 2016.

Airbnb

¿Cómo es la casa?

"Fue un hito y un desafío en lo que respecta a la arquitectura, precisamente por el tema del terreno, que está en una pendiente sobre los 45 grados. Se hizo un trabajo en conjunto con los mandantes: ellos nos daban un parámetro de qué querían lograr y nosotros teníamos que ver cómo plasmarlo. Hubo que hacer mucho trabajo de terreno previo", explicó el arquitecto a cargo del proyecto, Diego Garib, a LUN.

En el sitio donde se emplaza este alojamiento de una habitación, una cama y un baño, antes había otra casa.

El dueño del loft, Eduardo Tironi, contó que "esa vivienda tenía una pata asomada hacia afuera de la roca. Lo que hice fue sacar esa casa, ocupar parte de los cimientos y poner la casa gris sobre ellos. La roca ya tenía su forma hacia afuera. Solo puse la casa sobre ella y colocamos una estructura que sobresaliera hacia el mar, para que colgara un poco".

Airbnb

Más en detalle, la propiedad es "un monoespacio: un espacio único común. La parte de la cama está al principio, después uno baja una pequeña escalera y está el área donde se ubica una kitchenette, un pequeño estar y un comedor", acotó el arquitecto.

Garib añadió que: "Al estar separados de nivel, dan la sensación de que son espacios diferentes, pero es uno solo. Lo bueno es que el lugar invita a mirar el mar desde todos los ángulos. Una persona puede estar acostado viendo al mar y la otra que está al sillón también lo ve. Es una casa que está en primera línea a la playa".

Airbnb

¿Cuánto cuesta alojar ahí?

El propietario del inmueble explicó que la mayoría de quienes visitan el loft "Punta Quintay" son extranjeros y que los valores de una noche son de $250.000 diarios en temporada alta; mientras que en abril y mayo, los días de semana, cuesta $150.000 por día.

El tiempo mínimo para hospedar ahí es de dos noches, por lo que las personas que deseen conocer este lugar deberán desembolsar, al menos, $300.000.

Quienes deseen conocer este loft, pueden realizar una reserva en su perfil de Airbnb (presiona aquí).