06 abr. 2023 - 11:09 hrs.

¿Qué pasó?

La alcaldesa de la comuna de Providencia, Evelyn Matthei, dialogó con el panel de Mucho Gusto tras la muerte del cabo primero de Carabineros, Daniel Rodrigo Palma Yáñez, quien recibió dos impactos de bala en su cabeza.

El uniformado fue trasladado hasta la exPosta Central, donde fue internado de urgencia, perdiendo la vida horas más tarde, producto de la gravedad de las lesiones.

Ir a la siguiente nota

“Estamos en un punto de no retorno”

Luego de la muerte del cabo Palma, varias autoridades se expresaron tras difundirse la violencia y gravedad del hecho.

En las últimas tres semanas han perdido la vida igual número de funcionarios policiales luego de acudir a efectuar procedimientos.

“Lo que más me preocupa es que estamos llegando muy rápidamente a un punto de no retorno con la delincuencia. Y me preocupa que se ha farandulizado mucho el tema”, reconoció la alcaldesa.

“Básicamente, muchos políticos consideran que esta es una forma fácil de hacerse conocidos y hacerse los bonitos. Y la verdad es que aquí necesitamos medidas rápidas y eficientes”, complementó la jefa comunal.

Asimismo, aclaró que “yo tengo una serie de medidas para implementar. No creo que sea el momento de andar con dimes y diretes o con acusaciones mutuas”.

“Si acá no nos unimos todos contra el crimen organizado, Chile podría caer en lo mismo que otros países”, sentenció.

Ley Naín-Retamal

Respecto a la Ley Naín-Retamal, Matthei afirmó que “la ley por sí sola no va a surtir efectos, acá se requiere un reentrenamiento completo de la policía. En ese sentido, tenemos mucho que aprender de países europeos”.

“Hemos tenido varios policías muertos porque los atropellan o disparan; tenemos que entender que con esta ley van a poder disparar cuando venga un auto con clara intención de atropellarlo, pero tiene que haber otro policía al lado del que está haciendo el procedimiento”, cerró.