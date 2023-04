"Yo sentí el ruido y las contracciones que me dieron": El dramático relato de embarazada víctima de "bala loca"

05 abr. 2023 - 19:33 hrs.

¿Qué pasó?

Una verdadera pesadilla fue la que vivió Catherine, una vecina de Pedro Aguirre Cerda que se encuentra embarazada y que fue víctima de una "bala loca" tras ir a un consultorio de esa comuna, cuando tenía aproximadamente dos meses de gestación.

Fue en febrero pasado, que la joven, de tan solo 26 años, decidió trasladarse hasta la unidad de urgencias. De acuerdo a su relato, fue entre las 20:00 y 21:00 horas que recibió el ataque.

Ir a la siguiente nota

El hecho

De acuerdo a lo narrado por la mujer, esa noche acudió al consultorio. "Estaba con malestar, y a la salida se agarran a balazos, no alcancé a esconderme y me llegó una bala en el lado derecho". "Yo solo sentí el ruido y las contracciones que me dieron", agregó.

Captura

"Todo esto ha sido traumante, no sé de qué otra forma decirlo. Porque de un día para otro quedar en silla de ruedas, esperar, aproximadamente, más de un año para volver a caminar (...) más encima embarazada" se lamenta en conversación con Mucho Gusto, el matinal de Mega.

Eso sí, reconoce que el escenario pudo haber sido mucho peor. "Gracias a Dios, a mi bebé no le pasó nada y yo sigo viva".

A pesar de lo anterior, no esconde la serie de complicaciones que ha tenido que atravesar a propósito de los coletazos que dejó el impacto balístico que quedó dentro de su cuerpo.

"Adentró se fragmentó. (La bala) entró por el lado derecho y quedó en lado izquierdo. Me fracturó toda la pelvis, me perforó el colón, por eso estoy con una colostomía. En menos de un mes me sometí a cuatro operaciones. Ahora tengo que esperar alrededor un año para empezar con las terapias para poder caminar", advirtió.

Autor del disparo se dio a la fuga

Al mismo tiempo, la joven realizó una reflexión a propósito del hecho que vivió, condenando la delincuencia. "Cada bala que tiran no es una bala loca porque la tira una persona, no se dispara una persona. La dispara una persona, quien sea", dijo.

En esa línea, comentó que el responsable del disparo se dio a la fuga tras el hecho. "La persona que me dispara, él vio que yo caía al suelo y ni siquiera se bajó, nada... Él arrancó en la moto", sostuvo.

En tanto, el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Castillo, señaló que la afectada ha recibido ayuda por parte de la municipalidad. "La visité, le llevamos ayuda, la silla de ruedas que tiene, le hemos llevado bolsas de colostomía porque son carísimas (...) Le ofrecimos también ayuda psicológica, pero Catherine dice que se las va a arreglar sola".

De acuerdo a lo señalado por la propia mujer en el espacio televisivo, la fecha de parto se espera que sea el 22 de julio.