Un escuadrón policial militarizado tipo SWAT: La propuesta de Carter y gobernador Rivas para frenar el crimen organizado

¿Qué pasó?

Este martes, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, junto al gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, llegaron hasta el Palacio de La Moneda para participar de una reunión con el Presidente Gabriel Boric sobre el acuerdo de seguridad y para entregar una propuesta para enfrentar el terrorismo, narcotráfico y crimen organizado.

En específico, las autoridades buscan la creación un escuadrón policial militarizado, que cuente con un entrenamiento especial para abordar estos tipos de delitos.

¿Qué dijo Carter?

"Se expone a nuestras policías a fuerzas de combate que tienen un entrenamiento mucho mayor, tienen armas mucho más sofisticadas, y, por tanto, no solamente estamos perdiendo la batalla, estamos perdiendo a nuestros Carabineros, a nuestras policías", sostuvo la autoridad comunal.

En ese sentido, sostuvo que "hace mucho rato que venimos planteando la necesidad de modernizar a la policía en equipamiento, hace mucho rato que venimos diciendo los del entrenamiento. Todo el mundo sabe hoy que los Carabineros entrenan una vez al año, y los delincuentes entrenan todos los días".

¿En qué consiste la propuesta?

"Los delincuentes, además, portan armas mucho más complejas, de más alcance y de mayor cantidad de balas. Por eso, para enfrentar estos grupos tan sofisticados en terrorismo, en crimen organizado y en narcotráfico se requiere algo completamente distinto: una fuerza especial, un batallón de policía militarizada, que sea compuesto en primera instancia por miembros en comisión de servicio de la Marina, del Ejército, de la Fuerza Aérea, y bajo el mando de Carabineros", explicó Carter.

El alcalde recalcó que se busca que esta "fuerza policial militarizada siempre dependa de Carabineros y a su vez del Ministerio del Interior. Lo decimos claramente porque no se trata de intervenir a las Fuerzas Armadas en el combate del delito, sino que aprovechar las capacidades que hoy día tienen los equipos de élite de las Fuerzas Armadas para que formen esta nueva fuerza de Carabineros de Chile".

"No son militares, son policías"

En conversación con Mucho Gusto, precisó que "no son militares, son policías, pero que se valen de la información de las Fuerzas Armadas, toda la inteligencia que tienen. Chile tiene las Fuerzas Armadas más modernas de toda América Latina, pero no pueden compartir inteligencia con la policías".

Carter señaló que la idea es que esta medida "nos permita intervenir, por ejemplo, cuando se entra a un funeral narco y no mandar al carabinero del cuartel y de la comisaría del sector. No puede ser así, porque también es una irresponsabilidad mandar a Carabineros que no tienen el entrenamiento y que se dedican a temas diarios, día a día".

Pablo Escobar, ETA y SWAT

El gobernador Rivas recalcó que "esto no es una idea que solamente se nos ocurrió acá, sino que es algo que logró, por ejemplo, terminar con el narcotráfico de Pablo Escobar en Colombia, fue un grupo que se formó para combatir la ETA en España, que es el mismo equipo SWAT que hay en Estados Unidos".

"Hoy día no estamos siendo efectivos con la forma en que se está enfrentando esto, por eso queremos que el Presidente Boric tome esta propuesta, la haga suya y pueda avanzar en esa línea", añadió.

"Estamos sumamente conscientes de que el dolor más grande que tiene hoy día nuestro país es la crisis de seguridad en la cual estamos inmerso, y por eso quienes somos las autoridades electas, tanto a nivel regional como comunal, tenemos que preocuparnos de ello", aseveró.

