Sierra Bella no es la única: Cuestionan inversiones en construcción de centros de salud de tres comunas de la capital

El escándalo de la Clínica Sierra Bella, en la comuna de Santiago, ha encendido las alarmas sobre las inversiones en construcción de otros centros de salud de la capital.

Un consultorio, un Cesfam y un hospital, han significado gastos millonarios en las comunas de Padre Hurtado, Las Condes y Colina, respectivamente. Tanto vecinos como autoridades, denuncian el abandono de las obras e incluso irregularidades en la compra de terrenos.

Consultorio abandonado en Padre Hurtado

En diciembre de 2020, en plena pandemia, los vecinos de un sector rural de la comuna de Padre Hurtado, recibieron la grata noticia de que un nuevo consultorio iba a ser construido en el área. Sin embargo, han pasado dos años y la obra quedó abandonada. El sector rural de Padre Hurtado tiene pocos servicios básicos, mala locomoción y ningún centro de salud. Un nuevo consultorio era un anhelo de años.

“No había permiso municipal, a pesar de que el municipio era el mandante”, es la explicación del alcalde de la comuna, Felipe Muñoz.

Padre Hurtado

El consultorio debía estar listo y atendiendo pacientes a mediados de 2021, pero quedó abandonado porque fue construido sin permiso de edificación y sin los permisos sanitarios correspondientes. El establecimiento abandonado costó 239 millones de pesos de las arcas municipales.

“Nosotros queremos que esto se termine, son más de 200 millones de pesos invertidos en una obra que se van a tirar a la basura. Es indignante”, asegura Andrés Cid, vecino de la comuna.

Delitos en compra de terreno para Cesfam en Las Condes

Cuatro concejales, denuncian que aprobaron la compra de un terreno para un nuevo consultorio por 11 mil millones de pesos, pero que no se les dijo que ya estaban definidas las empresas inmobiliarias.

“Me parece irregular porque nos mintieron, nos engañaron, había una oferta y no nos dijeron, por no se nos presentó esa información”, explica la concejala de Las Condes, Catalina San Martín.

Las Condes

El documento presentado en Fiscalía es por los eventuales delitos de fraude al fisco, estafa y falsificación de instrumento público. Mientras que la administración municipal descarta el haber adulterado el acta del concejo y asegura que los terrenos comprados están en regla e inscritos en el conservador de bienes raíces.

Compraron terreno para hospital donde no se puede construir

A fines de 2019 se anunció la construcción del Hospital Metropolitano en Colina, una noticia que fue aplaudida, pero que el único avance que tuvo fue la postura de la primera piedra. El municipio compró un terreno de 3.400 millones de pesos que sigue así, sin ninguna obra porque no se podrá utilizar.

En octubre de 2022 la Contraloría cuestionó la compra de este terreno concluyendo que no se ajustó a derecho y que no es posible construir un hospital en ese lugar. El uso de suelo es agrícola, está alejado del radio urbano y en una zona industrial sin conexión al transporte público.

En la compra de este terreno se invirtieron 3 mil millones de pesos y se pusieron en garantía nueve terrenos municipales.

