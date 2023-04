"Se han reído de nuestro dolor": Mamá de Tomás Bravo luego que Corte Suprema revocara reformalización de tío abuelo

01 abr. 2023 - 13:22 hrs.

¿Qué pasó?

Estefanía Gutiérrez, la madre de Tomás Bravo, habló con Rodrigo Sepúlveda en una nueva edición de Meganoticias Alerta, luego de que se conociera la tarde del viernes que la Corte Suprema acogió el recurso de amparo del tío abuelo del menor, dejando sin efecto la reformalización por el delito de abandono con resultado de muerte.

La mujer, visiblemente emocionada, dijo que no bajará los brazos en la búsqueda de la verdad, y hasta hizo un llamado al Fiscal Nacional, Ángel Valencia.

¿Qué dijo?

“Aquí estamos, demasiado mal por todo lo que está pasando. Nunca vimos ningún norte en esta querella que había presentado la Fiscalía... La investigación no ha terminado y seguimos luchando por Tommy... Nos duele que quienes debían ayudarnos, como la Fiscalía, no lo han hecho. Ellos le fallaron a Tomás”, dijo para comenzar.

No se quedó ahí y añadió que “vamos a seguir y necesitamos saber quién mató a mi hijo. El maldito debe pagar... La Fiscalía estuvo dos años investigando, pero siento que siempre ha habido negligencias. Se han reído de nuestro dolor, han filtrado cosas y eso nos duele mucho”.

Pese a todo lo anterior, Gutiérrez sostuvo que “vamos lento, pero queremos llegar lejos. Creemos que aquí hay personas involucradas y no es justo dejar todo hasta acá. Reitero, seguiremos pidiendo diligencias. Todo es muy doloroso. Le pedimos al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, que se ponga la mano en el corazón y vea lo que ha pasado en el caso”.

La mamá de Tomás también apuntó a Marcela Cartagena, Fiscal regional del Biobío.

“Que deje el caso, si no es capaz de resolverlo. La Fiscalía le quedó grande para luchar por Tomás. No podemos aceptar más errores y que se rían de nosotros... Mi hijo me ha dado fuerzas, y desde el día en que encontraron su cuerpo él ha ‘hablado’. Hay pruebas, pero a mí nunca me lo dijeron. Acá se buscaba culpar a alguien. Primer fue por homicidio y luego por abandono. Por qué no investigan a otras personas. Yo creo que hay mucha ineficiencia... Insisto que hay ADN e indicios de participación de terceras personas”, añadió.

Finalmente, para cerrar, expuso que “el caso no se cerrará, seguiremos luchando”.

