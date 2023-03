A 13 años del 27-F: Vecinos de edificio Alto Río aún no reciben indemnización por millonaria deuda en contribuciones

31 mar. 2023 - 12:30 hrs.

¿Qué pasó?

Una de las imborrables imágenes que dejó el terremoto del 27 de febrero del 2010 en Chile fue el derrumbe del edificio Alto Río, el que quedó partido en dos en el suelo de Concepción, ciudad cercana al epicentro de aquel movimiento telúrico.



El resultado de ese desplome fueron ocho personas fallecidas y cientos de residentes afectados, los que no solo perdieron su vivienda, sino que también quedaron con secuelas físicas y psicológicas.

Así quedó el edificio Alto Río tras el terremoto de 2010. Fuente: WikiMedia.

Así le ocurrió a Edith Bravo y a su pareja de la época. Cuando terminó la feroz sacudida telúrica y el edificio yacía de manera horizontal, "yo no me podía mover. Me había partido el coxis, la clavícula y la muñeca. A mi pareja, en su desesperación, le vino un derrame cerebral. Yo quedé coja, con muletas y jubilé por invalidez", contó en Las Últimas Noticias.

Además de quedar "con depresión crónica y tomar un montón de medicamentos", Edith acusó que no ha recibido compensación por lo ocurrido, a más de 13 años del fatídico terremoto.

Tras el derrumbe del Alto Río, ¿qué problemas enfrentan los vecinos?

El abogado de un grupo de vecinos y vecinas del extinto Alto Río, Enrique Hernández, hizo el siguiente resumen del proceso legal que han enfrentado desde hace más de una década.

"Después del derrumbe, primero hubo un juicio por la responsabilidad penal de los dueños de la constructora. En un primer juicio, solo se condenó al ingeniero calculista. Se apeló y en un segundo juicio se declararon culpables, aparte del calculista, a los dueños de la constructora Socovil", relató el letrado.

Créditos: Twitter @lufe_bs

Paralelo a esta situación, detalló que "se presentó una demanda compensatoria, cuyo fallo ordenó pagarles a las víctimas una indemnización total de $4.000 millones, pero la empresa y los propietarios no tenían ese monto".

Según comentó en el diario, los problemas comenzaron cuando "surgió la posibilidad de que les cedieran a los vecinos los terrenos donde estaba el edificio y un sitio eriazo ubicado al lado".

Millonaria deuda en contribuciones imposibilita pago de indemnización

Las dificultades están en que el terreno posee una deuda de $200 millones por el no pago de contribuciones; por lo tanto, las y los vecinos no pueden venderlo con este compromiso pendiente.

"No solamente ocurre que mis clientes no tienen para pagar los $200 millones, sino que es injusto que lo hagan. Han sufrido demasiado y no es su culpa el no pago de estas contribuciones. Mandaron una carta a la Tesorería (General de la República), pidiendo una condonación, pero la respuesta fue que no podían condonar, pero sí podían dividir el monto en cuotas", señaló el abogado.

Sin embargo, "eso no nos sirve, porque hay que pagar los meses que le siguen y el monto es demasiado. Lo que pedimos es, por lo menos, una baja sustancial del monto", expuso Hernández.

Lo más triste de la situación es que han fallecido dos residentes esperando la indemnización. Edith lamentó que "esta espera es un desgaste físico y emocional. Es la misma rabia, impotencia que no se acabe nunca. Es la desesperación de sentir que la justicia no llega nunca".

Todo sobre Noticias Chile