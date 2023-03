"No son personas... son unos delincuentes": exdueños de quebrada aerolínea LAW piden cierre de la investigación

30 mar. 2023 - 06:00 hrs.

¿Qué pasó?

Los exdueños de Latin American Wings (LAW) solicitaron el cierre del caso, una investigación que apuntó a descubrir detalles de lo que muchos consideran la estafa más grande de una línea aérea chilena.

A cinco años desde lo ocurrido, las víctimas no pueden creer el escaso avance que ha tenido la investigación. Han pasado cuatro fiscales y ni siquiera se le toma declaración judicial a todos los imputados.

¿De qué se trata el caso?

Cientos de pasajeros varados, vuelos suspendidos y el peak de la migración irregular haitiana a Chile. Esos detalles enmarcan el escenario en que LAW dejó de entregar sus servicios.

Jorge Vela, dueño de la agencia de viaje New Stylo, asegura que fue estafado por la aerolínea en más de 1.500 millones de pesos. Según él en una “bicicleta financiera” que afectó a varias agencias más.

Pero, ¿qué ha pasado con la investigación penal contra LAW? Reportajes de Mega pudo acceder a la carpeta investigativa donde se relata cómo meses antes de la quiebra y cese de operaciones de la aerolínea, habría habido una recogida millonaria por parte de sus dueños.

“En paralelo, ellos nos pedían dinero en efectivo que retiraban desde la casa del dueño, el gerente comercial Héctor Valenzuela. Decía que necesitaban dinero para que los aviones salieran", relató Andrés M. trabajador de la agencia New Stylo.

"Yo le preparaba bolsas con efectivo a mi jefe por $100 o $200 millones para que se las pasara a la gente de LAW", agregó.

"Don Jorge lo hacía porque era un perjuicio mayor que los aviones no salieran. Esto de las peticiones de dinero se lo hacían a varias agencias y para los mismos vuelos", cerró.

Sumado a esto, una denuncia anónima nos anuncia que varios extrabajadores de LAW, incluso uno de sus dueños, están tras un nuevo negocio de venta de pasajes hacia Venezuela, a precios muy bajos.

Vuelos que dicen, no se estarían efectuando, tras una presunta estafa que parece estar mutando.

La solicitud de cierre

El 27 de marzo del presente año se desarrolló en el centro de justicia una audiencia donde se pide sobreseer la investigación por estafa en contra de los responsables de Latin American Wings, la cuestionada y polémica aerolínea LAW.

En simples palabras Juan Manuel Rebolledo y Andrés Dulcinelli, exdueños de esta empresa están pidiendo cerrar el caso.

Son $1.550 millones de pesos por presunta estafa, eso sin contar los montos denunciados por otras agencias. A casi cinco años de lo ocurrido, el avance de la investigación penal es casi nula.

La PDI ni siquiera ha cumplido con la orden de tomar declaración a Andrés Dulcinelli, uno de los dueños. Pero no sólo a él, sino que tampoco al misterioso conductor de LAW, llamado Luis Chacón.

En la carpeta investigativa se aprecia que han pasado cuatro fiscales y que la Brigada de Delitos Económicos de la PDI parece haber detenido su investigación.

Lo que también se aprecia es que Juan Manuel Rebolledo y Mauricio Izquierdo, socios y exdueños de LAW, apuntan a Dulcinelli como un derrochador y artífice del descalabro de la aerolínea.

¿Los lujos pasaron factura?

En la cartola internacional de comienzos de diciembre figura la friolera de $32.113 dólares en gastos de un viaje del querellado con su pareja, una conocida actriz de nuestro medio televisivo conocida como María Elena Swett Urquieta.

Destacan aquí regalos (joyas) Tiffany por $3.064 dólares y estadía en hoteles por $3.580 dólares, sin mencionar visitas a Bergdorf Goodnian, una exclusiva tienda de Nueva York de marcas famosas y moda femenina por un total de $16.676 dólares en, sin duda, hermosos vestidos de alta costura para dama.

En el mismo viaje, en el siguiente estado de cuenta figuran gastos en Paris y Londres por un total de $27.166 dólares más, sólo en el Hotel Park por $5.825 dólares, además de Givenchy y Balenciaga.

La actriz y expareja de Andres Dulcinelli declinó referirse a este tema, eventualmente sería llamada a declarar en este caso.

Finalmente en febrero de 2018, cuando la empresa estaba simplemente desesperada por flujo de caja y apremiada por sus acreedores, la tarjeta mencionada fue usada para adquirir pasajes y cuartos en hoteles de Estados Unidos que no cubrían a ningún ejecutivo de la empresa.

Extraoficialmente, información apunta a que se trataba de viajes de la actriz mencionada por $4.369 dólares que, a todas luces, no corresponde que fueran costeados por la empresa.

¿Se podría cerrar el caso actualmente?

Durante marzo de 2023 en el Centro de Justicia, el exdueño de LAW, Jose Manuel Rebolledo, expone sus argumentos para poner fin a este caso, pese a que no se han realizado un sin número de diligencias.

"Si hoy se hubiera acogido por parte del tribunal la solicitud... de sobreseimiento definitiva, se archivan todas las causas y se termina la investigación y termina la persecución penal", indicó Judith López, abogada querellante.

"No les fue bien, esto fue rechazado por el Ministerio Público en oposición de la defensa que hicimos nosotros por nuestros querellantes", cerró.

¿LAW habría mutado en otro tipo de "negocio"?

Esto quiere decir que la causa sigue abierta. Sin embargo, hay una nueva preocupación a raíz de una agencia de turismo que está en Providencia que se ha transformado en un blanco de críticas para la comunidad venezolana.

Se trata de "Going To Venezuela", una agencia que ofrece pasajes a Caracas a precios realmente bajos. Pero esto no es lo único que llama la atención.

Entre sus trabajadores figura Luis Castillo, gerente general y exgerente de operaciones de LAW. Sin embargo, en el Registro de Empresas del Ministerio de Economía aparece el nombre de Andres Dulcinelli como uno de sus dueños.

Lo preocupante aparece en los comentarios de sus ofertas en redes, donde incluso ya hay funas por vuelos supuestamente no realizados.

La recién llegada aerolínea venezolana "Stellar" denuncia que la agencia "Going To Venezuela" ha vendido boletos a su nombre, aparentemente falsos. Sin embargo, los números de vuelos de ellos tienen tres cifras.

Los comercializados por la agencia tienen cuarto dígitos. La mayoría de los que denuncian engaño serían migrantes ilegales y difícilmente llegarán a interponer una demanda.

¿Qué pasará con el caso de LAW en la justicia?

La justicia civil ya condenó a la aerolínea LAW a indemnizar a cada uno de sus clientes afectados con la cifra de $7.500 pesos. Algo que fue valorado en el Sernac en aquel momento.

En materia penal, el caso está lejos de llegar a su fin. Sin embargo, quedan dudas como por qué ha estado detenido por tanto tiempo o la razón de que la Fiscalía Oriente haya designado a un cuarto fiscal.

Pedimos una entrevista con el nuevo encargado del caso, también con la Brigada de Delitos Económicos. Sin embargo, tanto ellos como Juan Manuel Rebolledo o Andres Dulcinelli se negaron a hablar con nosotros.

