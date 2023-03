Cadem: 82% está de acuerdo con la "iniciativa de derribar viviendas de narcotraficantes" impulsada por el alcalde Carter

26 mar. 2023 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

Meganoticias adelanta en exclusiva los resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem de este domingo 26 de marzo, la que abordó, entre sus puntos, la percepción de los encuestados respecto a la iniciativa de derribar "narco casas" impulsada por el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

Conocimiento y aprobación iniciativa de alcalde Carter

Ante la interrogante: "¿Supo o escuchó hablar de la iniciativa del Alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, de derribar viviendas de narcotraficantes?", 85% respondió que "sí", mientras que el 15% respondió que "no".

Cadem

Frente a la consulta: "¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con la iniciativa del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, de derribar viviendas de narcotraficantes?", 82% aseguró estar "de acuerdo", mientras que el 16% respondió estar "en desacuerdo". Además, un 2% "no sabe / no responde".

Cadem

Aprobación Presidencial

Ante la pregunta: "Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma cómo Gabriel Boric está conduciendo su Gobierno?", un 65% de los encuestados manifestó que desaprueba la gestión del Mandatario y un 30% que la aprueba. Además, 3% "ni aprueba ni desaprueba" y 2% "no sabe / no responde".

Cadem

Variación respecto a cifras pasadas

Lo anterior, exhibe que, respecto a la consulta realizada el pasado 19 de marzo, se marca un aumento de un 5% en la desaprobación a la gestión del Presidente Boric, mientras que la aprobación al Mandatario descendió en un 5%.

Cadem

Candidatos a Consejeros Constitucionales

Frente a la interrogante: "¿Conoces los nombres de algunos de los candidatos de tu región que irán a las elecciones de los nuevos Consejeros Constitucionales?", 88% respondió que "no", mientras que el 12% respondió que "sí".

Cadem

Interés en elección de consejeros

Ante la consulta: "¿Con cuánto interés ha seguido las noticias relacionadas con las elecciones de los consejeros constitucionales de mayo?", 11% aseguró que tiene mucho o bastante interés, 19% que tiene algo de interés, y 70% que tiene poco o nada de interés.

Cadem

Acuerdo respecto a indultos presidenciales

Frente a la pregunta: "¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con la decisión del Presidente Boric de indultar a los 12 condenados por delitos asociados al estallido social?", 24% aseguró estar "de acuerdo", mientras que el 71% respondió estar "en desacuerdo". Además, 2% no está "ni acuerdo, ni en desacuerdo" y 3% "no sabe / no responde".

Cadem

Cabe destacar que la encuesta fue elaborada con los datos entregados telefónicamente por hombres y mujeres de 18 o más años, logrando 705 casos efectivos de un total de 5.917 llamados realizados. Esto representa una tasa de éxito de un 11,9%.

