"Me gritaban 'sabemos donde vives'": Alcalde Rodolfo Carter asegura haber sido amenazado por "soldados " de los narcos

25 mar. 2023 - 20:10 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado 25 de marzo, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se refirió a las presuntas amenazas que ha recibido tras iniciar la demolición de las "narco-casas" en su comuna.

¿Qué dijo?

El edil explicó que empezó a recibir amenazas "desde el estallido social, en 2019, cuando fueron a quemar mi casa, en 2019".

"Tuve protección en ese minuto, pero nunca lo tomé en serio, hasta que el fiscal de la época me mostró una georreferenciación, un cruce de información con movimientos extranjeros, era bastante más serio de lo que creía", agregó

Carter expresó que "no me imaginaba que esto pasaba en Chile, pero de verdad hoy perseguir a una autoridad no es tan amateur, hay inteligencia detrás, incluso acá hubo personas incriminadas".

Amenazas tras demoliciones

"Luego, con el inicio del enfrentamiento con el mundo del narco, meses atrás, con el primer tiroteo que hubo, empezaron a aparecer carteles, panfletos, 'monos' ahorcados, y han continuado las amenazas", explicó.

El alcalde puntualizó que "el miércoles, cuando hicimos la última demolición, los soldados de los narcos me gritaban 'sabemos donde vives', 'sabemos quiénes son tus hijos', 'vamos a matar a tu mamá'".

"Un alcalde es muy conocido en su comuna, tienen mi teléfono, los vecinos saben dónde vivo en La Florida, no tengo posibilidad de pasar piola. Es distinto cuando te gritan que te van a matar o que le van a hacer algo a tu familia", dijo.

"El miedo dura un segundo, pero no hay tiempo para retroceder, porque eso es lo que buscan estos infelices. Si no los enfrentamos y derrotamos, lo van a hacer igual", cerró