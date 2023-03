Caso Valeria Vivanco: Informe de Carabineros señala que ubicación de acusado coincide con trayectoria del disparo

25 mar. 2023 - 00:15 hrs.

¿Qué pasó?

En agosto de 2021 Carabineros llevó a cabo la reconstitución de escena del homicidio de la Subinspectora Valeria Vivanco, quien perdió la vida durante un procedimiento en junio del mismo año.

Meganoticias tuvo acceso exclusivo a la reconstitución de escena que fue clave en la investigación. Los informes de la policía, confirman que Leonel Contreras, imputado por el homicidio, se ubicaba detrás de la víctima y su posición coincide con la trayectoria de la bala que le quitó la vida a la subinspectora.

Reconstitución de escena del caso

En la reconstitución de escena participaron los compañeros de Valeria, quienes estuvieron involucrados en el procedimiento. Subcomisario Felipe Gallardo, encargado del equipo y quien conducía el auto que perseguía a delincuentes, la subinspectora María Norambuena y el acusado de perpetrar el disparo, Leonel Contreras.

Gallardo comenzó dando detalles del contexto del procedimiento para luego relatar cómo fue el momento previo a los disparos. En sus declaraciones, el subcomisario aclara que en la posición en la que está, solo ve a Valeria salir del auto y no se percata del accionar de sus compañeros.

“Desciende primero Valeria, de los que van atrás, no tengo visión. Yo voy descendiendo y me devuelvo a sacar las llaves del vehículo y a recoger mi arma porque se me había quedado en el interior. Voy bajando nuevamente y escucho el disparo, cuando escucho eso veo que el vehículo va avanzando y a Valeria la veo que va como cayendo y con la mirada perdida”, recuerda Gallardo en la reconstitución de escena.

Norambuena también niega haber visto quién disparó y señala que solo escuchó el disparo. “Nos bajamos los cuatro del auto, voy como a la mitad del maletero y escucho un disparo. No vi quien disparó, solo escucho el disparo cuando me estoy dando la vuelta y en eso llega Contreras”.

Finalmente, el detective Contreras relata que “ella se bajó en el lado del copiloto y yo bajé desde atrás, fui hacia el vehículo de forma diagonal, lo mismo realizó mi compañera Valeria”.

Peritajes concluyen que Contreras fue el autor del disparo

Sin embargo, la Fiscalía y los informes de peritaje de Carabineros indican que, “conforme a la reconstitución de escena, más pericias a las vestimentas de la víctima, a diligencias de una pericia criminodinámica y otras pericias, eso nos permite posicionar en definitiva al imputado Contreras como el tirador”.

La defensa acusa incongruencias

Por el lado de la defensa, el abogado de Contreras, dice que existen incongruencias en la investigación y apuntan al conductor del vehículo, el subcomisario Gallardo, como el responsable del disparo que mató a Valeria. Además, agrega que la declaración del subcomisario Felipe Gallardo sobre lo que pasó ese día ha ido cambiando en el tiempo.

En primera instancia, es decir, junio del 2021, Gallardo declaró que “escuché un disparo, viendo Valeria Vivanco caer al suelo, por lo que de inmediato le preste auxilio a Valeria, al igual que lo hizo el detective Contreras”.

Semanas después, en su segunda declaración, afirmó que “veo que Valeria va a caer siendo contenida primero por el detective Contreras”. Luego, en agosto, en la reconstitución de escena dijo, “yo no me bajé completamente del vehículo, pues me devolví a buscar las llaves y mi arma, momentos en que escuché un disparo”.

Fiscalía cuenta con cinco pruebas

Finalmente, en octubre de 2021 aseguró que "sobre quien presta apoyo a Valeria, no recuerdo con claridad". La Fiscalía Metropolitana Sur solicitó 15 años de cárcel para Contreras, mientras que el 16 de mayo, en la audiencia de preparación del juicio, presentarán al menos cinco pruebas para establecer la responsabilidad de Contreras.