"No quiero entrar en ninguna polémica": Canciller chileno por reiteración de demanda marítima de Bolivia

24 mar. 2023 - 13:58 hrs.

¿Qué pasó?

El canciller Alberto van Klaveren pidió no "polemizar" después de que el Presidente de Bolivia, Luis Arce, propusiera siete temas para retomar las relaciones bilaterales con Chile, entre los que reiteró su demanda por un acceso soberano al mar.

¿Qué había dicho Arce?

"Hoy se cumple un año más desde que se mutiló aquella relación directa y ancestral que tuvimos siempre con los mares", dijo Arce al comenzar su discurso, en el marco del Día del Mar.

Además, aseguró que se trata de "una herida abierta no solo en el país, sino en nuestra América".

"No dejaremos de proponer la necesidad de trabajar en el tema de nuestra reivindicación marítima con Chile", manifestó.

"No quiero entrar en ninguna polémica"

Consultado al respecto, el canciller Alberto van Klaveren respondió: "Hemos tenido siempre un espacio de diálogo con Bolivia. Estamos fortaleciendo ese espacio, hay muchos temas en que hay intereses comunes entre Chile y Bolivia, incluso ya los empezamos a mencionar".

"No quiero entrar en ninguna polémica, no me parece oportuno ni conveniente, desde el punto de vista de los intereses de ambos países", añadió.

Visita a República Dominicana

El ministro emitió sus declaraciones en el marco de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado, realizado en Santo Domingo, República Dominicana, país al que asistió para acompañar al Presidente Gabriel Boric.

En ese contexto, no se descarta que el Mandatario aborde el tema y tenga un diálogo con su par boliviano, quien también es uno de los asistentes a esta cumbre.

Desde el Palacio de La Moneda, en tanto, han insistido que les parece natural la demanda del país vecino, pero que no debería perjudicar el trabajo bilaterial entre ambos países.

En su visita, Van Klaveren aprovechó de agradecer "la cooperación que recibimos de muchos de los países aquí presentes en el combate contra los incendios en la zona sur de nuestro país. Eso ha sido una demostración efectiva de solidaridad".

"Estas cosas son posibles justamente gracias a los encuentros en las cumbres, a los contactos que se establecen entre cancilleres, entre jefes de Estado y de Gobierno", agregó.