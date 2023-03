La ducha mide 38 centímetros: Diminuto baño de hostal de Concepción se vuelve viral

24 mar. 2023 - 10:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un usuario de TikTok se volvió viral luego de mostrar el diminuto baño de un hostal donde se alojó en Concepción, en la región del Biobío.

"Cuando te quedas en Concepción y el baño no da el ancho", escribió en la descripción del clip, que suma más de 1,2 millones de reproducciones.

"Pruebe estas lujosas instalaciones del 'She ratón'", señaló el hombre que grabó el video, mientras su acompañante ingresaba al baño.

La ducha medía 38 centímetros

El huésped se sentó en el inodoro, lo que dejó más que claro que sus rodillas chocaban con la pared. Luego, su amigo le pidió que entrara a la ducha y si bien ingresó con dificultad, dentro del espacio ni siquiera podía mover las manos.

"Cómo me voy a bañar así", expresó.

En otro clip, donde muestra un mensaje que dejó al hostal, escribió: "No se puede hacer nada en ese baño, no sé como autorizan, si hay medidas legales, no lo sé".

Posteriormente, el afectado publicó otro registro donde, con huincha en mano, midió las dimensiones del baño.

"No pudimos bañarnos en el baño", comenzó diciendo, para luego demostrar que entre el inodoro y la pared solo había una distancia de 20 centímetros.

La ducha, por su parte, contaba con un ancho máximo de 47 centímetros, sin embargo, debido a una manilla de fierro, la dimensión se reducía a un ancho de solo 38 centímetros.

Pese al mal rato que vivieron en dicho alojamiento, la historia tuvo un final feliz para estos huéspedes, ya que tras dar a conocer las penurias que pasaron, pudieron alojarse en un hotel con un inmenso baño que también mostraron en redes sociales.

Revisa los videos

