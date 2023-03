Cadem: Evelyn Matthei sigue siendo la política con "mejor imagen" y Pamela Jiles cae 10 puntos

19 mar. 2023 - 20:30 hrs.

Meganoticias adelanta en exclusiva los resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem de este domingo 19 de marzo, la que abordó, entre sus puntos, las figuras políticas con imagen más "positiva y negativa".

Frente a la consulta: "Independiente de su posición política, ¿Ud. tiene una imagen muy positiva, positiva, negativa, o muy negativa de…?", los tres políticos que obtuvieron la mayor aprobación fueron:

La alcaldesa de Providencia , Evelyn Matthei, con un 70% de aprobación y un 25% de desaprobación.

, Evelyn Matthei, con un y un 25% de desaprobación. El edil de La Florida , Rodolfo Carter, con un 60% de aprobación y un 33% de desaprobación.

, Rodolfo Carter, con un y un 33% de desaprobación. La expresidenta Michelle Bachelet, con un 56% de aprobación y un 40% de desaprobación.

En contrapartida, los peores evaluados son el presidente del PC, Guillermo Teillier, con un 72% de desaprobación, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (70%); y la diputada Maite Orsini (68%).

Evelyn Matthei, por su parte, subió desde un 67% de aprobación en febrero hasta el actual 70%. Carter subió un punto, de 59% a 60% y Michelle Bachelet subió seis puntos, de 50% a 56% en marzo.

Un caso muy llamativo es el de Pamela Jiles, ya que la diputada del Partido Humanista bajó de 56 a 46%, hecho que estuvo marcado por su ausencia en la votación de la Reforma Tributaria, la que se realizó el miércoles 8 de marzo.

Presidente Gabriel Boric

Aprobación Presidencial

Ante la interrogante: "Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su gobierno?", un 60% de los encuestados desaprueba la gestión del Mandatario, mientras que un 35% la aprueba. Además, un 3% no la aprueba ni la desaprueba, y un 2% no sabe o no responde.

En esta medición, Boric subió 3 puntos en su aprobación y bajo en 2 en su desaprobación con respecto a la encuesta efectuada la semana pasada.

Reforma Tributaria

Rechazo a la Reforma Tributaria

Frente a la consulta: "En general, ¿Ud. está de acuerdo o en desacuerdo con que se rechazara en la Cámara de Diputados la reforma tributaria presentada por el gobierno del presidente Boric?", un 51% de los encuestados está en desacuerdo, mientras que un 39% está de acuerdo.

Un 8% no sabe o eligió no responder y un 2% no aprueba ni desaprueba.

Responsables del rechazo de la reforma

Ante la pregunta: "¿Quién cree que es el principal responsable de que se rechazara en el Congreso la reforma tributaria?", un 34% de los encuestados manifestaron: "Las diputadas que no fueron a votar. Jiles, Delgado, Arce".

Por su parte, un 30% escogió la opción "los diputados de oposición que rechazaron la reforma", y un 27% "El Gobierno. Los ministros Marcel y Uriarte".

Necesidad de una reforma tributaria

Frente a la consulta: "¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que es necesario hacer una nueva reforma tributaria?", un 82% manifestó estar de acuerdo, un 16% en desacuerdo y un 2% no sabe o no responde.

Vale destacar que la encuesta fue elaborada con los datos entregados telefónicamente por hombres y mujeres de 18 o más años, logrando 704 casos efectivos de un total de 6.655 llamados realizados. Esto representa una tasa de éxito de un 10,6%.

