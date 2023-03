"No puede quedar ningún niño sin escolaridad": Ministro de Educación presenta programa para reactivación escolar

18 mar. 2023 - 15:15 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se refirió, en Meganoticias Alerta, al programa de reactivación escolar que se implementará en los recintos educacionales del país.

Lo anterior, luego de que la educación se viera afectada por la imposibilidad de atender presencialmente a los colegios y liceos durante la pandemia por Covid-19.

¿Qué dijo?

"Hoy no tenemos ninguna evidencia respecto del impacto (...) respecto de mediciones de gran escala (...) una estimación de la pérdida de aprendizaje solo lo han hecho algunos organismos internacionales, quienes señalan que esto sería entre 5 a 7 años de pérdida", dijo el ministro.

"Esto provoca no solo los problemas que vimos el año pasado de clima, violencia, por la falta de socialización, sino problemas de aprendizaje. Aprender de manera online no es lo mismo y no es lo que se entiende como un proceso adecuado", añadió.

Los ejes del programa de reactivación, explicó, consisten "en primer lugar, el clima escolar, que es una condición basal para el aprendizaje. Nadie aprende si no está en un espacio de bienestar".

"Segundo, es la recuperación de aprendizaje (...) diseñamos un instrumento para segundo, tercero y cuarto básico que entrega un resultado para saber el nivel de lectura de los estudiantes, de codificar y comprensión", aseveró.

"Con esa información la escuela puede ver y en su equipo pedagógico (...) y tomar las medidas remediales. De tal manera de que al terminar el primer semestre, con total certeza, la escuela diga 'al terminar no hay ningún niño en mi recinto que no sabe leer'", explicó.

Por último, dijo que "el tercer componente son las tasas de descolarización; 59.529 niños de primero básico a cuarto medio que no estaban matriculados el 2022 (...) eso es un mal indicador respecto del valor que tiene el centro educativo como espacio de socialización y aprendizaje comunitario".

"Haremos reportabilidad para que la escuela sepa qué estudiante se fue e incorporaremos 1.300 revinculadores para trabajar con el municipio y van a reemplazar a las OPD", dijo el ministro.

"No puede quedar ningún niño sin escolaridad"

Para cerrar la idea, Ávila aseguró que "cualquier familia que diga hoy que no hay matrícula, inmediatamente (deben contactarse con) el número de atención del Ministerio de Educación, la Dirección Provincial de Educación Pública, si es un servicio local, el Servicio Local de Educación o, por último, la Secretaria Ministerial Regional".

"Hemos instruido a todos nuestros secretarios ministeriales en las 16 regiones que tiene que haber una solución para todos los niños. No puede quedar ningún niño sin escolaridad, pero para eso necesitamos que las familias hagan su parte, que es mandarlos", añadió.

"Aseguramos infraestructura, profesores, educación, útiles escolares, programas de Junaeb, ¿qué pedimos a las familias? Que manden los niños todos los días", cerró.