"Locos" en sobreexplotación: Sernapesca hizo llamado a denunciar la extracción y venta ilegal del marisco

17 mar. 2023 - 04:00 hrs.

¿Qué pasó?

Desde el Gobierno, a través del Servicio Nacional de Pesca, declararon la sobreexplotación del "loco" (Concholepas concholepas), marisco que constantemente se ha visto bajo restricciones de consumo debido a su escasez.

Y es que nuevamente la autoridad se ha visto en la necesidad de informar que no está autorizada la compra y comercialización en lugares que no estén habilitados, ya que de esta forma no se respeta la veda.

¿Qué pasa con el comercio informal?

Desde el Sernapesca se manifestó que toda venta de "locos" en las redes sociales es ilegal, al igual que aquella que se pueda visibilizar en el comercio ambulante.

La autoridad inclusó publicó en su cuenta de Twitter un informativo sobre lo que se debe saber antes de intentar adquirir este molusco de forma irregular.

El loco es un molusco de una sola concha que se encuentra presente en las costas de Chile y Perú. Dado a que su carne es muy apetecida para la gastronomía se encuentra en estado de sobrexplotación por lo que cuenta con dos medidas de protección: la talla mínima legal y la veda. pic.twitter.com/bsZx2idNvr — Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (@sernapesca) March 16, 2023

Llamado a denunciar

El Gobierno habilitó un número telefónico para que sea posible comunicarse vía directa con el organismo para informar sobre la venta ilegal de locos.

Se puede llamar al 800 320 032 que una línea gratuita y habilitada precisamente para que la ciudadanía pueda colabrar en la medida que solo busca cuidar de esta y otras especies con una explotación adecuada y controlada.

