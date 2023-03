Delincuentes estaban robando un auto en un semáforo y fueron detenidos antes de la luz verde

16 mar. 2023 - 13:04 hrs.

¿Qué pasó?

En cosa de segundos, tres sujetos fueron detenidos, luego que el asalto que estaban realizando en un semáforo que se encontraba en luz roja fuera frustrado por Carabineros.

Los antisociales estaban buscando robar un auto en un semáforo de la comuna de La Florida. Es en ese momento, cuando uniformados, casualmente, también llegan hasta esa esquina y los sorprenden con las manos en la masa.

El operativo policial fue tan rápido que pudieron ser detenidos antes que el semáforo cambiara a verde. De hecho, los policías persiguieron a pie a los sujetos, logrando la detención.

Si bien el afectado terminó ileso, temió por su integridad, pues según su propia declaración fue intimidado con armas por los delincuentes.

¿Qué dijo la víctima?

Al ser consultado sobre cómo fueron los hechos, la víctima, Gabriel Riveros, relató que "me golpean los vidrios y me intimidaron con pistolas. Insistieron tanto que les abrí la puerta y me sacaron de cuajo".

A su vez, indicó que, en medio del hecho, le "quitaron el teléfono y el control del auto, control que se les quedó encima del auto y yo lo recuperé".

"No pudieron escapar porque, casualmente, Carabineros llegó por el lado y los autos que estaban adelante les impedían avanzar", cerró.