"Lo único que quería era sacar a mi hija": El dramático testimonio de madre que fue arrastrada en violenta encerrona

¿Qué pasó?

Una madre y su hija de apenas cuatro años fueron víctimas de una violenta encerrona en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana, pues la mujer adulta terminó siendo arrastrada por el auto que los delincuentes intentaban robar.

El asalto

Fueron dos sujetos que transitaban en motocicletas quienes interceptaron a la mujer para cometer el ilícito. Si bien la víctima no se resistió al atraco y los individuos le permitieron rescatar a la menor de edad de la parte trasera del vehículo, el apuro de los delincuentes por huir, provocó que la mujer fuera arrastrada desde el automóvil en movimiento y con la niña aún a bordo.

¿Qué dijo la víctima?

A propósito de esta situación, la mujer relató que "yo no me bajaba del auto, entonces me iba arrastrando... entre el nerviosismo yo no podía apretar el seguro para sacar a la niña... lo único que quería era sacar a mi hija", dijo en declaraciones reproducidas por 24 Horas.

En la misma línea, la afectada comentó que fue su marido, en conjunto con otros vecinos quienes se dieron cuenta de la situación. Fue su propio esposo quien la pudo socorrer para sacar a la menor del vehículo.

"Se la estaban llevando, si el auto iba en movimiento", señaló.

¿Qué dijo Carabineros?

El teniente Bryan Weisser se refirió al hecho, indicando que la encerrona fue efectuada por "dos antisociales, quienes transitaban en una motocicleta, donde uno de ellos estaba premunido de arma de fuego."

Posterirmente, el uniformado asegura que los delincuentes "intimidan a la víctima, solicitando que descienda del vehículo. Donde ella y sin resistencia alguna, desciende el móvil con su hija menor, de a donde estos antisociales se dan a la fuga por diferentes arterias de la comuna de San Miguel".

Horas después, el vehículo sustraído fue encontrado en la comuna de La Pintana.