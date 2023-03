"Me pareció inaudito y discriminatorio": Cine de La Reina se negó a vender entradas a adultos para película infantil

14 mar. 2023 - 04:37 hrs.

¿Qué pasó?

Una pareja de adultos vivió una curiosa situación que ocurrió durante el jueves 9 de marzo en La Reina, específicamente en un tradicional cine que se encuentra en la comuna.

Ambos fueron al lugar con la intención de ver una película, panorama que incluso habán planeado con anticipación, según comentaron a LUN. Pero, tuvieron inesperados problemas al momento de comprar las entradas.

¿Por qué querían ver una palícula infantil?

Leonel Huerta, quien tuvo el percance, contó a LUN que la elección guardaba relación con el horario y duración de la película, ya que las demás serían exhibidas más tarde por la noche y con una duración por sobre las dos horas.

En ese sentido, a él y a su pareja les pareció conveniente ver la película animada, puesto que la idea finalmente era ir al cine y ver una película, más allá de cuál fuera.

¿Qué dijo Leonel?

"La vendedora en taquilla se negó a vendernos las entradas. Nos dijo que esa película solo la podían ver niños o adultos en compañía de niños", señaló Leonel.

"La verdad es que yo me quedé en shock, porque no me lo esperaba", cerró.

¿Cuál fue la explicación del cine?

El gerente del recinto, Roberto Rasmussen, indicó a LUN que la restricción se relacionaba directamente al tipo de sala en que se iba a proyectar la película (sala Junior) y que no se trataría de una decisión arbitraria.

"Debido al tipo de sala, la que está orientada a los niños (que cuenta con juegos, butacas para niños, toboganes y piscina de pelotas) cuenta con una serie de condiciones especiales y también restricciones, siendo una de las principales que solo pueden ingresar adultos en compañía de niños", señaló.

Captura LUN

