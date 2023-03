Fiscal de Antofagasta afirmó que Rojo deberá cumplir 5 años de cárcel en Chile

14 mar. 2023 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

El fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, afirmó que una vez que Karen Rojo pise suelo chileno deberá cumplir 5 años y 1 día de cárcel efectiva, a pesar de que lleva ocho meses detenida en Países Bajos.



Según indicó el persecutor, esto se debe a que no existe un tratado bilateral que consigne descontar el tiempo recluida como beneficio, por lo que ella "debiera cumplir en forma total y completa la pena privativa de libertad que le impuso el Tribunal Oral de Antofagasta".

¿Qué dijo la autoridad?

Asimismo, detalló que una vez que se produzca la extradición de la exalcaldesa de Antofagasta será trasladada hasta el centro penitenciario femenino de la misma ciudad, considerando que fue ahí donde se dictó la pena por el delito de fraude al fisco.



No obstante, Aguilar señaló que el tiempo para que se produzca su regreso es variable, ya que su defensa barajaría impugnar la determinación del Tribunal de Rotterdam, el cual declaró este lunes admisible la solicitud de extradición que presentó el Ministerio Público y el Ministerio de Relaciones Exteriores.



"Existe un recurso de apelación a la Corte Suprema de Países Bajos que desconocemos si la defensa lo va a presentar en su oportunidad. El plazo de presentación es de 15 días. El plazo de resolución una vez que se ha presentado el recurso de apelación a la Corte Suprema es variable, no podemos anticiparlo hasta ahora. Esa información debiéramos consultarla al Ministerio de Justicia holandés en su oportunidad", sostuvo.



En la misma línea, el fiscal añadió que "una vez que está firme la extradición por parte de Países Bajos no debe quedar pendiente ninguna tramitación administrativa o de cualquier otra naturaleza para que Karen Rojo sea devuelta a nuestro país. Eso significa que si hay una solicitud de asilo eso podría dilatar la entrega a nuestro país".

La extradición de Karen Rojo

Cabe recodar que si bien la justicia de Países Bajos declaró admisible la extradición, aún resta un recurso de resolución que debe emitir el Ministerio de Justicia del país europeo.



La exjefa comunal de Antofagasta huyó en marzo de 2022, luego de ser declarada culpable de malversar $24 millones para su reelección, dinero que iba a ser destinado a fondos de subvenciones escolares y recursos de salud municipal.

