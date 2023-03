"No me gustan los lugares con grafitis": Tiktoker mexicana quedó desilusionada de Valparaíso por los rayados

06 mar. 2023 - 13:30 hrs.

En Chile solemos escuchar que Valparaíso es "La Joya del Pacífico", pues una gran parte de turistas nacionales y extranjeros quedan encantados con sus cerros y rincones. Sin embargo, una tiktoker mexicana quedó completamente desilusionada con la "Ciudad Puerto".

Resulta que Jeniffer Rioja llegó con su esposa a nuestro país después de recorrer otras naciones latinoamericanas, como Colombia y Perú. Su pareja no tenía deseos de venir a Chile, pero ella le insistió hasta que la convenció.

Tras pasar unos días en Santiago —ciudad que tampoco fue de su agrado por varias experiencias—, el matrimonio llegó hasta la capital de la región de Valparaíso, en donde la norteamericana quedó decepcionada, lo que quedó demostrado en un video que se viralizó en TikTok.

Lo que no le gustó de Valparaíso

Jeniffer grabó una breve secuencia en la intersección de las calles San Martín y Clave, a pasos de Plaza Echaurren, una zona mucho menos turística que Cerro Alegre o Cerro Concepción, por ejemplo. En las imágenes se aprecian fachadas con rayados y grafitis; un texto irónico y el audio es un efecto que señala "¡está horrible!".

En los comentarios, un usuario le respondió lo siguiente: "Quedan con lo feo, pero después esa misma gente va a Lisboa (Portugal) y ven rayones y murales similares a Valparaíso, pero ahí recién les gusta. Valparaíso es hermoso".

La mujer replicó ese comentario mediante otro video: "A mí no me gustan los lugares que tienen este tipo de grafitis. Hay gente que dice que es una forma de expresión, pero para mí, arte no es. No es que esté en contra de los murales bien hechos y los colores (...) Estoy de acuerdo que hay barrios feos en todos los lugares, no digo que en México no haya, por supuesto que hay".

Desilusionada de Santiago

El disgusto con los grafitis en Valparaíso es posterior a lo que le causaron los rayados en Santiago. En un video muestra la cúpula de la Basílica de la Merced, pero cuando exhibe la base de la estructura se ven garabatos ilegibles. "Cuando piensas que estás en Europa, pero luego te acuerdas que estás en Santiago de Chile", escribió la joven en el video.

En su llegada a Chile, la mexicana grabó las impresiones de su estancia en la capital, mientras mostraba la vista de su departamento: los famosos guetos verticales. Junto con mencionar el clima desértico y la poca naturaleza, Rioja enumeró todos los aspectos que no le han gustado de Santiago.

"La gastronomía me ha desilusionado muchísimo. Hemos visto un montón de restaurantes peruanos, lo que está bien, pero, ¿dónde está la comida de Chile? Me gustaría conocerla. Aquí venden, como muy nacional, la chorrillana y hot dogs, los que llaman 'completos'", expuso.

Otra razón es que Santiago "normalmente es sucio, las calles son sucias, están vacías y hay mucha gente que vive en la calle. Esto es complicado cuando vas a visitar un lugar, sobre todo porque como mujeres no nos sentimos seguras de estar aquí".

Jeniffer también cuestionó la supuesta poca amabilidad de las y los santiaguinos, y criticó el hecho de que le exigieran propina en lugares que no correspondía.

Todo sobre Virales