Presidente de Argentina habla de posibilidad de crear "pool" de países contra la inflación: No descarta incluir a Chile

05 mar. 2023 - 10:46 hrs.

¿Qué pasó?

En una entrevista al medio C5N, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, se refirió a la posibilidad de crear un "pool" de países latinoamericanos que colaboren en pos de "enfrentar el problema inflacionario" de cada uno de ellos.

Es en ese sentido, en que se refirió a la posibilidad de que Chile forme parte de los países que se unirían a dicho conglomerado.

¿Qué dijo Fernández?

El Mandatario trasandino aseguró que "López Obrador (presidente de México) me está proponiendo algo que yo comparto, que es que hagamos una suerte de pool de países en Latino América, que enfrentemos al problema inflacionario; Colombia, Brasil, México, Cuba y Argentina".

Lo anterior, con la intención de "ver de qué manera nosotros podemos intercambiar bienes para tirar para abajo los precios internos que nosotros no podemos controlar; por ejemplo, México me dice: tengo un problema con el precio de la carne, si vos me vendes carne, yo te pongo arancel cero y yo hago bajar la carne. Es una suerte de productos que nos permitiría ver cómo podemos manejarnos".

Asimismo, reveló que López Obrador le comentó que "ayer a la noche decía hablé con Gabriel Boric, que le plantee el tema; Gabriel además quiere verlo".

Al ser consultado por la posibilidad de que Chile se una a este "pool" de países, señaló que "Gabriel siempre tiene una vocación más Latinoamericanista que otros presidentes chilenos, anteriores; tiene también una situación compleja interna y estaba contento porque me dijo que: estaba como empezando a reducir la inflación.

"Y quedamos en hablar con Arce, y yo tengo que llamarlo a “Lucho” Arce; Andrés Manuel quedó en hablarlo con Xiomara Castro, para ver si hacemos un pool de países que podamos enfrentar el problema inflacionario, que todos tenemos, que no es un problema argentino solo. Todos los tenemos. En Argentina se nota más porque nosotros arrancamos de un piso altísimo, nosotros arrancamos de 54 puntos", agregó Fernández.

Marco Enríquez-Ominami y la Justicia chilena

Por otro lado, Alberto Fernández, se refirió a las críticas que ha recibido por apoyar a distintos líderes latinoamericanos, y en ese sentido, mencionó el proceso judicial que atraviesa el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami.

El Mandatario comenzó ejemplificando que "cuando yo me voy a verlo al Papa, para que me ayude a pedir por la libertad de Lula, eso no lo hace un cobarde, y cuando Evo me llama de debajo de una mesa y me dice: 'Me quieren matar'. Y yo le digo: 'Dame tiempo que te mando un avión de México' y yo ni siquiera había asumido, eso no lo hace un cobarde".

"Y cuando yo le pido a Chile que por favor preste atención lo que está pasando con Marco Enríquez-Ominami, que tiene hace 11 años un juicio abierto, nunca avanzó hacia el juicio oral porque lo tienen de rehén hace 11 años, la verdad es que estoy defendiendo derechos humanos", sentenció Fernández.

Todo sobre Argentina