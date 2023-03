"No entendemos por qué": Desconocidos mataron a palos a perro rescatado de los incendios de Viña del Mar

04 mar. 2023 - 16:11 hrs.

¿Qué pasó?

Un inentendible hecho ocurrió el miércoles recién pasado en Viña del Mar, cuando un grupo de tres desconocidos apalearon a Bingo, perro que fue rescatado de los incendios de la Ciudad Jardín, hasta matarlo.

El asesinato de Bingo

Según contó la propia fundación que rescató al animal, Salvando Huellas, a través de sus redes sociales, Bingo se encontraba en un hogar temporal, al cual llegaron dos hombres y una mujer, quienes, sin motivo aparente, le quitaron la vida a palos.

Tras el brutal ataque, Bingo fue asistido por profesionales, sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones falleció solo unas horas más tarde.

Redes sociales

"Este perrito fue rescatado hace 3 semanas y se encontraba en recuperación en su hogar temporal (lugar no habitado que solo se utiliza como hogar temporal), era de una personalidad noble, nada de agresivo y no entendemos por qué estos malditos lo golpearon a tal punto de causar su muerte", escribió la fundación en su cuenta de Facebook.

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Respecto a sus atacantes, la fundación acusó en un live que "estas personas planearon ir a botar cuatro perros, con sus cosas, romper el candado, pegarle al 'Bingo' con un palo, cerrar el portón con su propio candado e irse".

En conversación con Meganoticias, desde la fundación se señaló que "la verdad es que preferimos no decir que tenemos personas identificadas, porque todavía no estamos seguros si son ellos realmente, (lo) creemos y tenemos antecedentes, pero no podemos decir a ciencia cierta que son ellos".

"Está hecha la denuncia, estamos esperando esa respuesta, tenemos antecedentes, pero va a ser la Justicia la encargada de investigarlo", se añadió.