Rodrigo Sepúlveda hace llamado a las autoridades tras denuncia de inseguridad en barrio de Santiago Centro

04 mar. 2023 - 10:11 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista y conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, volvió a realizar un nuevo llamado a las autoridades, tras una serie de denuncias sobre inseguridad de parte de un par de vecinos de un barrio de Santiago Centro.

El conductor aprovechó el espacio para hacer sus descargos sobre el tema.

¿Qué dijo?

“Los vecinos denuncian la inseguridad en Santiago Centro. Mi llamando es que las autoridades vean y escuchen esto, vea y escuchen a las personas que hablaron... Evelyn (una de las mujeres que participó en el móvil) dice que están sufriendo secuestros y extorsiones”.

Agregó que “ella te dice en la cara que en la calle Matta con Portugal una casa vende droga y afuera hay una fila comprando, dice que la municipalidad no da abasto, que hay casas tomadas, que hay asaltos en los colegios... Ella no vende una pomada. Las autoridades pasan por el lado al tema, no están ahí. Las autoridades deben ir al lugar de los hechos”.

Sepúlveda no se quedó ahí y añadió que “los temas relevantes en Chile son estos, no lo que pasa con el “Mago” Valdivia... Autoridades queridas y con respeto, la gente está preocupada por la violencia y la inseguridad que existe. Esto, además, tiene relación con el bolsillo, porque gente tema ir a trabajar, ya que les roban”.

