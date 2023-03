"Salvaron de milagro": Embarazada y su familia atravesaron ventana con barrotes para escapar de brutal incendio

03 mar. 2023 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

Con ocho meses de gestación, una embarazada debió escapar de un brutal incendio que afectaba a su vivienda, ubicada en la comuna de Santa María, en la región de Valparaíso. Como el fuego se produjo cerca de la entrada principal, la mujer y sus convivientes huyeron de las llamas al salir por una estrecha ventana con barrotes.

El siniestro ocurrió durante la madrugada del pasado miércoles 1 de marzo y obligó la asistencia de la compañía de Bomberos local, además de las pertenecientes a San Felipe y Los Andes.

Lo insólito del caso es que, mientras el personal de emergencia controlaba las últimas expresiones de fuego, tres desconocidos habrían llegado a la central de Bomberos de Santa María para presuntamente realizar un robo, siendo espantados por una de las funcionarias.

El escape de la embarazada y su familia

Diego Arancibia, relacionador público del Cuerpo de Bomberos de Santa María, informó que el incendio dejó a dos personas lesionadas, siendo una de ellas la mujer embarazada, tras inhalar humo.

"En el lugar vivían tres adultos y dos menores, los cuales salvaron de milagro, ya que la casa tenía solo una puerta de entrada y salida, y protecciones en todas sus ventanas", agregó el funcionario en declaraciones a Diario El Trabajo.

Según manifestó, una de las ventanas tenía barrotes más separados y mediante ella pudieron evacuar del domicilio, lo que les permitió salir con vida.

Así quedó la vivienda de la mujer embarazada tras ser consumida por el fuego. Por esta ventana (encerrada en el círculo) escaparon. Extraída de Twitter.

En Santa María Incendio estructural que se registró a eso de las 02.15 horas de este Miercoles 01 de marzo en calle Jahuel, pasado el puente San Francisco, dejó una vivienda totalmente destruida, quedando damnificada una familia compuesta por tres adultos, tres menores. pic.twitter.com/HjOjMLvCEX — elvalle.cl (@ElValleDiario) March 1, 2023

Funcionaria de Bomberos evitó intento de robo

Por otra parte, después de casi dos horas combatiendo el incendio, durante las tareas de remoción de escombros y en plena madrugada, tres hombres llegaron a la central de Santa María, con supuestas intenciones de robar. Al escuchar que decían que no había nadie en el lugar, la encargada de la central del Cuerpo de Bomberos de Santa María los espantó.

"Tres sujetos desconocidos ingresaron al cuartel central de Bomberos de Santa María con intenciones poco claras, por no decir algo diferente. Nuestra centralista se encontraba sola y escuchó, en voz baja, lo siguiente: 'Parece que no hay nadie'", relató Arancibia.

Los presuntos antisociales "estaban en el interior de la sala de máquinas, al costado de los carros bomba. Ella, al escuchar esto, les gritó fuerte y enérgicamente '¡quién anda ahí!'. Los tres se asustaron y ella hizo sonar una alarma de seguridad que tiene la centralista para estos casos y se dieron a la fuga", agregó el relacionador público.

Junto con repudiar lo ocurrido, el funcionario concluyó: "Agradecer que a la centralista no le pasó nada y los sujetos no pudieron cumplir el objetivo. A esa hora de la mañana (cuatro de la madrugada) ninguna persona entra a un Cuerpo de Bomberos en forma sigilosa, en silencio, a revisar si hay alguien o no hay nada alrededor de los carros bombas".

Todo sobre Noticias Chile