Compró terreno en El Quisco y al mes se instaló una toma: Ahora no puede usarlo y está pagando $800 mil mensuales

Romina tenía el sueño de adquirir su propia casa y lo consiguió. Sin embargo, al mes de haber comprado el terreno, a inicios de la pandemia, se instaló una toma, por lo cual ahora paga $800 mil por concepto de dividendo, pero sin poder utilizar su vivienda.

No obstante, después de un largo proceso judicial, al parecer, la mujer comienza a ver la luz al final del túnel. Y es que, con documento en mano, la ley está de su lado, y podría sacar a los inquilinos de su casa ubicada en El Quisco, región de Valparaíso, aunque para esto tuvieron que pasar tres años.

En conversación con el matinal "Mucho Gusto", la afectada afirmó que a los ocupantes que se tomaron el terreno fueron avisados desde el primer día que no podían cometer esta acción.

"Estoy pagando mes a mes"

Sin hacer caso alguno, en las imágenes emitidas en el espacio, se aprecia que los inquilinos ilegales construyeron casas y colocaron rejas, antenas y añadieron otro tipo de comodidades, a costa del esfuerzo de Romina, quien desde fines de marzo del 2020 que está esperando poder instalarse en el lugar.

De acuerdo a lo anterior, la víctima de este episodio remarcó que "estoy pagando mes a mes y esto no lo iba a perder, porque fueron los sueños de nosotros".

Asimismo, la mujer indicó que "nosotros buscamos con varios abogados poder sacar a esta gente y todos se negaban. Nosotros leímos la ley y nos dimos cuenta de que podíamos sacarlos a través de la ley 'Devuélveme la casa'".

Foto del terreno ocupado

La versión de una de las ocupantes

Una de las ocupantes del terreno dio su versión de los hechos y señaló que "ella (Romina) dijo que no era dueña de todo el terreno. Era de una parte. Ella está clara que es de una parte".

"Entonces, qué es lo que ella quería hacer, dijo: 'Ya, yo los dejo vivir aquí tranquilamente, pero déjenme construir y yo les hago viviendas a ustedes y yo se las vendo'", indicó.

Tras esta afirmación, Romina contestó que "mira, si yo quisiera hacer casas para construir y para vender no sería para ustedes y sería para cualquiera".

La aclaración de Romina

A raíz de esta situación, la dueña del terreno aclaró que "ellos me empezaron a llamar cuando se tomaron el terreno y había una persona que se llamaba Evelyn, y me llamaban porque según ellos estaban negociando con el alcalde de ese tiempo y después con el nuevo alcalde".

"Ellos me dijeron que estaban hablando con el alcalde para comprarme el terreno y yo les dije 'perfecto, ustedes quieren comprarme el terreno, pero salen de mi terreno y lo compran como corresponde'... Cómo yo iba a querer vender mi terreno al mes de comprarlo, si era mi proyecto. Entonces yo dije que no, que yo compré esto porque tenía mis proyectos", manifestó.

Foto del terreno ocupado

En esta línea, detalló que "una vez llamé al alcalde y le dije 'oiga, alcalde, supuestamente esta gente dice que usted les va a comprar el terreno', y me dijo 'Romina, nosotros no les vamos a comprar el terreno', me dijo que 'no es para eso'".

Por último, y según se informó en el matinal, con la nueva ley de arriendo se obtuvo un alzamiento que ya está aplicado por la justicia, y ahora sería la municipalidad la encargada de decidir si va a realizar una eventual demolición o tomar otra medida.

