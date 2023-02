Investigan hallazgo de artefacto sospechoso frente a un hotel en Las Condes

17 feb. 2023 - 07:15 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este viernes, un objeto sospechoso fue encontrado en la vía pública, a un hotel, en la comuna de Las Condes.

Carabineros y personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) trabajan actualmente en el lugar para determinar si se trata de un artefacto explosivo.

¿Qué se sabe?

Según información policial, el objeto fue hallado cerca de las 00:30 horas, en la intersección de las avenidas Presidente Riesco con Vitacura, frente al hotel Holiday Inn.

De inmediato, Carabineros y el GOPE concurrieron al lugar para comenzar las primeras diligencias, llevando a cabo un protocolo, que consistió en aislar el sector y cortar el tránsito.

Algunos residentes del hotel fueron evacuados, y no se les dejó entrar a quienes venían llegando al inmueble, ni tampoco a quienes vivían en edificios colindantes.

La investigación es de carácter reservado, por lo que no se conocen detalles del hecho. En tanto, se espera una vocería durante la mañana de parte de las autoridades.

Molestia en algunos residentes

En conversación con Meganoticias, personas que se hospedan en el hotel se mostraron molestos frente a la evacuación, ya que aseguran que la medida se aplicó solo a algunos.

"No nos dejaron ingresar por un supuesto objeto sospechoso. Estamos aquí aproximadamente hace una hora. Carabineros no nos da más respuesta que quedarnos aquí, a pesar de que nos hospedamos en el hotel. Nos dicen que evacuaron, pero evidentemente no lo hicieron", indicó una mujer.

Otra, en tanto, manifestó que "hay una falla. No puede ser que digan una cosa, que recepción diga otra. Que Carabineros se burle frente a mí y me diga que 40 minutos (demorará la evacuación), y que después me diga 40 minutos. Esto es una falta de respeto".