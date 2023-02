Su casa fue consumida por las llamas en Lumaco: Hombre enfermo de cáncer pierde todo y ahora peligra operación

06 feb. 2023 - 16:04 hrs.

¿Qué pasó?

Un sinnúmero de pérdidas han dejado los incendios forestales en la zona centro sur de nuestro país. Y no solo materiales, sino que de vidas y de historias llenas de esfuerzo que quedaron en nada tan solo en cosa de minutos.

Tal como el caso del adulto mayor que perdió sus animales y la cosecha en Lumaco con la que obtenía el sustento, o la mujer que se lanzó al río con su perro para escapar de los incendios, hay otras historias que siguen evidenciando el dolor presente en la zona.

Es el caso del hombre que perdió su casa y ahora no tiene un lugar para su postoperatorio, pues será intervenido de cáncer, según le contó al enviado especial de Meganoticias en la zona, Roberto Saa.

¿Quién es Julio Muñoz?

Julio Muñoz es adulto mayor, casado con Soledad Carrillo, y en su campo tiene animales.

Él es de Lumaco, pero partió a trabajar a Santiago alrededor de hace 40 años. Pasó gran parte de su vida en la capital y volvió hace tres años a su localidad de origen para levantar la casa que perdió.

Invirtió su indemnización, la que obtuvo con el trabajo de muchos años, en el campo hoy ya no tiene animales, sino que solo cenizas. Años de esfuerzo que se destruyeron en cuestión de minutos.

La llegada del fuego

"Yo traté, traté de salvar (las cosas), pero ya el fuego me atrapó, me atrapó", fue lo que recordó del momento en que el incendio llegó hasta su vivienda.

"Yo tenía chanchos, pollos... Y abrí, los saqué, porque ya corrían peligro. Ahora no sé donde están", señaló sobre la rápida reacción que tuvo ante la desesperación de tener el peligro ya en la puerta.

"Yo tengo unos problemas respiratorios, problemas físicos y gracias a Dios salí... y me salvé", prosiguió.

Cáncer de pulmón

Julio padece cáncer, hecho que lo tenía en lista de espera para una importante operación que, de hecho, estará disponible pronto. Sin embargo, él duda que pueda acudir a esta intervención médica en el Hospital de Temuco, ya que no posee un lugar para su postoperatorio.

"Yo me podría operar, pero dónde voy a reposar... no me voy a quedar aquí", fueron las palabras del hombre que comentó su extrema situación desde el lugar siniestrado.

"Ya estaba terminando mis exámenes... son exámenes carísimos y voy a tener que perderlos", cerró.

