"Es doloroso estar esperando": Familias exigen reanudar la investigación a tres años del accidente del Hércules C-130

04 dic. 2022 - 23:45 hrs.

¿Qué pasó?

Han pasado tres años desde la tragedia aérea del Hércules C-130, avión que se accidentó rumbo a la Antártica. Al respecto, han surgido nuevos antecedentes que podrían revelar la causa de las fallas y del accidente que cobró la vida de 38 personas.

"Es muy doloroso"

Patricia Gajardo es madre del cabo primero Gonzalo Burgos, mecánico especialista en estructuras de aeronave, quien falleció en este accidente. Su madre afirma que ha sido "todo un proceso psicológico" para sobrellevarlo, puesto que hasta la actualidad, no están claras las razones del accidente.

Por ello, no tener la verdad sobre lo que sucedió, resulta una odisea para estas familias: "Es doloroso estar esperando. Para mí los altos mandos tienen mucho que ver, ellos son los responsables", afirma Camila Palma, expareja del cabo Burgos.

Caroline Carvacho, esposa del cabo primero Luis Montoya, vive una realidad similar: "Llegan estas fechas de navidad y yo no quisiera tener nunca más una fiesta así. Los niños no le encuentran sentido", refiriéndose a sus tres hijos.

"Da rabia y mucha angustia cuando también la fuerza aérea presenta sus obstáculos para poder avanzar. No hace mucho tuvimos que llegar a tribunales para que entregaran los antecedentes, no tienen intención de colaborar", acusa Caroline.

"Absolutamente incompetentes"

El cabo primero Leandro Torti envió un audio a minutos del despegue a la Antártica, donde relataba que había problemas con el avión, referente a falta de repuestos. Sin embargo, eso no era todo: como la cuadrilla estaba incompleta, otros funcionarios debieron asumir responsabilidades que no les correspondía.

Pese al pedido de las familias, la investigación cerró en octubre del año pasado su investigación declarando que no fue posible establecer la causa del accidente.

"Es absolutamente inaceptable que esas respuestas no hayan sido entregadas de qué ocurrió y tener una explicación técnica y razonable", menciona el abogado Ciro Colombara, y añade que "o no están entregando toda la información o son absolutamente incompetentes".

Incluso, en un informe reservado de la Fuerza Aérea detalla que la tripulación tenía exámenes psicofísicos válidos; los pilotos estaban calificados; la gestión de riesgos estaba dentro de los límites y que no se encontró evidencias de explosión o incendio.

Nueva arista sobre el accidente

Sin embargo, hay una arista que surgió recientemente y tendría que ver con fallas estructurales en las palas de las hélices del Hércules C130 y que habrían sido advertidas a la Fuerza Aérea de Chile por los fabricantes, a raíz de un accidente ocurrido en 2017 en Estados Unidos.

"Concluyen que las palas tenían corrosión y grietas intragranulares causada por un problema en la aleación de los metales. Por las fracturas se desprende una pala, golpea el fuselaje, se parte el avión y se destruye completamente", explica la abogada Tannia Goyareb.

Estados Unidos adoptó medidas y dejó fuera de circulación todos los C-30. La misma advertencia llegó a Chile diez meses antes del accidente. Ante ello, la abogada menciona que "no se tomó ninguna medida de seguridad".

"Me parece triste que los altos mandos hagan volar a sus tripulaciones en niveles no tolerables de riesgo. Si esto no se para ahora, no se va a parar jamás", añade la letrada.

¿Y los culpables?

Tal cual mencionaba la expareja del Cabo Burgos, una de las víctimas del accidente, apuntan a los altos mandos. Así lo sostiene también la abogada Goyareb, señalando un nombre en particular.

"En el caso de los C130 correspondió al jefe del Estado Mayor como autoridad militar aeronáutica, que es el general Roberto Avendaño, el otorgó certificado de aeronavegabilidad poniendo ese avión en aire permitiendo que se generaa este plan de vuelo hacia la Antártica", menciona.

Maximiliano Delgado, también abogado querellante, señala cree que "todo lo que esta aeronave traía como historial de mal mantenimiento y deficiencias técnicos sumado a las discrepancias que ocurrieron el día del accidente se le debe sumar un tercer elemento que son las decisiones de mando que pudieron haber abortado esta misión".