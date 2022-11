Roban celulares avaluados en $100 millones desde un bodega en Renca

17 nov. 2022 - 13:29 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves 17 de noviembre, cerca de 20 sujetos armados a bordo de seis vehículos, ingresaron a una bodega que guardaba celulares y computadores, en la comuna de Renca, región Metropolitana, y concretaron un robo avaluado, preliminarmente, en $100 millones.

Atropellaron a guardia y amenazaron a conductor

De acuerdo a información policial, al intentar escapar, los delincuentes atropellaron a un guardia, dejándolo lesionados en sus piernas.

Asimismo, se informó que, durante el atraco, la banda también amenazó con arma de fuego al conductor de un camión que estaba ingresando al recinto.

La idea de los antisociales era que el vehículo se mantuviese detenido en la entrada, y así obstaculizara el paso para cuando llegara Carabineros.

El conductor que fue víctima de los sujetos señaló que "ellos aparecen, atravesaron los autos y a mí me hicieron retroceder, en todo momento insultándome. (Me decían) que me moviera, y cuando me quitaron las llaves, me dijeron que no me moviera".

¿Qué dijo Carabineros?

Carabineros informó que "llegó un grupo indeterminado de personas -se habla sobre los 20- en seis vehículos, en los cuales ingresan previa intimidación a los guardias y en forma violenta".

Cinco de ellos "se dirigen a una bodega donde se encuentran almacenados computadores y teléfonos, sustrayendo una cantidad indeterminada".

En su huida, "pasan a llevar y atropellar a un guardia, dejándolo lesionado en una de sus piernas".

Personal policial indicó que días previos, durante la noche, llegó una cantidad similar de personas y vehículos al recinto, pero en esa oportunidad Carabineros logró frustrar el delito.

Versión de un trabajador

De acuerdo a la versión de uno trabajador del recinto, el atraco no duró más de tres minutos y que, incluso, contabilizaban el tiempo.

Además, cree que los delincuentes estarían dateados, ya que avanzaron directamente hacia la bodega que guarda teléfonos y computadores de alto valor.