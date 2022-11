Boric en inicio de la Teletón 2022: "La inclusión tiene que ser un derecho y no un negocio"

04 nov. 2022 - 23:36 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este viernes 4 de noviembre comenzó la Teletón 2022, evento solidario en que se busca recaudar más de $35 mil millones para financiar los centros de la fundación.

Como es tradición, en la jornada inaugural estuvo el Presidente de la República. En esta ocasión fue Gabriel Boric quien, por primera vez, tuvo palabras para dar el vamos a la Teletón y referirse a la importancia de la institución en temas de inclusión.

"La inclusión tiene que ser un derecho y no un negocio"

En su discurso, Boric comenzó diciendo: "Teletón es todos los días, no solamente dos días al año, sino que todos los días está trabajando en sus centros de Arica a Coyhaique y también vinculado con la región de Magallanes".

El Mandatario tuvo palabras para reconocer la importancia de Don Francisco en la realización de esta jornada. "Quiero agradecerle a todos los que han hecho posible esto durante tanto tiempo, a Mario Kreutzberger que está pasando la posta y que no me cabe ninguna duda, que ha sido un aporte fundamental en esta tarea", dijo.

Tras agradecer a las y los trabajadores que se desempeñan en los centros de la institución, reflexionó sobre la inclusión

"Inclusión tiene que ser un derecho y no un negocio. En eso tengo absolutamente claro y hoy como representante del Estado les digo que estamos en deuda. Podemos hacer mucho más como Estado", profundizó, para luego asegurar que junto a los ministerios y la Senadis están trabajando para "contribuir con la Teletón y asegurar el derecho a la accesibilidad universal para todas las personas con discapacidad".

Otro de los tópicos que tocó Boric en su primer discurso en la Teletón tuvo relación con la recaudación de dinero.

En ese sentido, contó que, en su juventud: "Cuando me puse medio punky dije 'quizá son las empresas las que hacen la movida', y no, no son las empresas, son ustedes, son los que están en la casa, porque más de 2 millones de chilenos y chilenas hacen posible que la Teletón funcione todos los días y eso lo sé porque la Teletón es una de las instituciones más transparente de nuestro país".