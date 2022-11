"Lloro todos los días porque no sé quién se la quedará": Adulta mayor desahuciada busca adoptante para su perrita

01 nov. 2022 - 10:24 hrs.

¿Qué pasó?

Una usuaria de Instagram viralizó la historia de una adulta mayor de Coquimbo, que se encuentra desahuciada, y necesita encontrar un nuevo adoptante para Tabita, su perrita de hace dos años y medio.

La historia

De acuerdo a lo que relata Javiera Le Blanc en un post de Instagram, ella sacó a pasear a sus perros cuando se le acercó la mujer.

"Ella me dice, 'ay, que lindos los perritos, es niña?' Me pregunta por la Julieta (mi perrita) y yo le digo que si, me dijo 'aww yo tengo ahí a mi hija (estaba en la ventana de su casa su perrita), la tengo que dar con urgencia porque yo me voy a morir, ya que me desahuciaron'", agregó la mujer.

A esto, añadió que la señora le dijo que no tenía riñones, pero que ella no le tiene miedo a la muerte. "El único miedo que tengo y lloro todos los días es saber con quién voy a dejar a mi perrita", expuso.

"Le prometí que la iba a ayudar, ya que son solo ella y su perrita. Les pido de corazón que compartan esta publicación y si conocen a alguien que ame los animales, le pueda dar un gran cuidado como lo hace ella. Por favor comunicarse conmigo", agregó.

En otro post, Javiera explicó que "la señora Elizabeth tiene 84 años y fue diagnosticada hace un mes". La adulta mayor, en este momento, está en lista de espera para ser hospitalizada.

"Les seguiré contando todo lo que vaya sucediendo y lo que se pueda necesitar, debido a que piensa que puede ser llamada del hospital pronto. Gracias a cada persona que compartió y corrió la voz", finalizó.