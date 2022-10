Fue denunciado por bodega con olor a marihuana y Carabineros halló granadas y armamento de guerra

21 oct. 2022 - 03:53 hrs.

¿Qué pasó?

En la noche de este jueves, un procedimiento policial se llevó a cabo en un departamento de un edificio ubicado en Estación Central. Carabineros, avisado por drogas, acabaron hallando todo tipo de sustancias y peligrosas armas en poder de un ciudadano venezolano.

El hecho fue denunciado a Carabineros, argumentando que había un fuerte olor a marihuana que provenía de una bodega de un edificio, por lo que funcionarios policiales llegaron hasta el lugar, vinculado a un "depósito" de droga.

Drogas y armas

Según informó el Teniente Coronel Leonardo Alache, Comisario 21ª Comisaría Estación Central, el sujeto permite el ingreso de Carabineros al departamento y a la bodega, realizando diversos hallazgos.

Reina Isabel II 1926 - 2022 Ver más

"En el interior se encuentra una gran cantidad de droga y además de eso, armamento de fuego, armas largas, armas cortas, cantidad determinada de munición y además de granadas de uso militar", detalló Alache.

Entre el armamento, hallaron dos fusiles "con sus respectivos cargadores con munición", una pistola y cuatro granadas "de guerra".

"Estamos hablando de munición de guerra, armamento largo que, evidentemente, no es un armamento cualquiera que pudiera estar al alcance de las personas, así que cualquier hipótesis se va a ser objeto de estudio durante el proceso de investigación", añadió la autoridad policial.

Por este hecho, quedó detenido un hombre de nacionalidad venezolana y que no tendría antecedentes en el país. No se entregó información si se encontraba de forma irregular o no en el país o si era dueño del departamento.

Investigación

Según lo informado por el fiscal Felipe Olivari, la investigación buscará determinar si la persona era parte de alguna organización criminal y el objetivo de las armas.

"Se va a tratar de determinar si él es la persona que estaba ocupando esa bodega o son otros sujetos que guardaban estos elementos para efectos de determinar si estamos en presencia de de algún tipo de organización", señaló.