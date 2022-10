Tuvo que borrarlos: Polémica en Twitter por insultos de asesor de delegado presidencial en Chacabuco

07 oct. 2022 - 18:37 hrs.

Una serie de publicaciones de Twitter del asesor de gabinete de la Delegación Presidencial Provincial de Chacabuco, Ignacio Miranda Osorio, fueron compartidas durante la tarde de este viernes 7 de octubre, en las que el funcionario insultaba a distintos políticos e instituciones del Estado.

“Les presento a Ignacio miranda @_Ochentero es el Asesor Gabinete Delegación Presidencial Provincial de Chacabuco... Le gusta insultar y amenazar mujeres y homosexuales!”, indica el tweet.

Les presento a Ignacio miranda @_Ochentero es el Asesor Gabinete Delegación Presidencial Provincial de Chacabuco... Le gusta insultar y amenazar mujeres y homosexuales!



Hilo⬇️ pic.twitter.com/dBEsdmoCyt — S-U-R-E-Ñ-O🇨🇱 62% (@losrios1994) October 7, 2022

El equipo de Mega Investiga revisó la cuenta de Twitter del asesor, confirmando que las capturas de pantalla efectivamente corresponden a publicaciones de su cuenta oficial. El mismo Delegado Presidencial Provincial de Chacabuco, Giordano Delpin, etiqueta la cuenta de Twitter del asesor en fotos de reuniones a las que ambos han asistido.

Reducir la cantidad de armas de fuego para ayudar a disminuir las tasas de homicidios y delitos violentos.



Con el @EjercitodeChile, @CarabPrefNorte y @PDI_Chile, coordinamos las acciones en la custodia y decomiso de las armas sacadas de circulación en la #ProvinciaChacabuco. pic.twitter.com/oMkbn73GPa — Giordano Delpin Pino (@gdelpin) October 6, 2022

Según Transparencia Activa, Ignacio Miranda está encargado de “dirigir y coordinar las funciones ejecutadas por las unidades organizacionales que conforman la delegación” y trabaja en el organismo desde el 11 de marzo de este año. Por estas funciones, gana mensualmente $1 millón y medio.

Desde Lagos a Miguel Bosé

Entre los políticos interpelados por el asesor están la ex convencional Marcela Cubillos; el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro; el ex presidente Sebastián Piñera; el ex presidente Ricardo Lagos; el ex ministro de Hacienda Andrés Velasco; el senador Matías Walker (DC); el diputado Diego Schalper (RN); el ex diputado Jorge Schaulsohn, entre otros. También hay dichos contra Carabineros y hasta contra el cantante español Miguel Bosé.

Mega Investiga se contactó con el área de comunicaciones de la Delegación Presidencial Provincial de Chacabuco, desde donde indicaron que se trata de “un twitter personal, pero que de igual forma desde la Delegación se les llamó a todos los funcionarios y funcionarias de la DPP a ser cuidadosos con el uso de sus redes sociales”.

Tras ese contacto, la cuenta de Miranda quedó cerrada, los tweets comenzaron a ser eliminados y minutos más tarde cambió su nombre de usuario. Al comienzo de esta nota, la cuenta de Twitter contaba con 7.130 publicaciones, pero al finalizar la publicación solo contaba con 3.923.