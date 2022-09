Vecinos de Laguna Verde denuncian que llevan años sin agua potable

19 sept. 2022 - 22:41 hrs.

¿Qué pasó?

La mayoría de los pobladores de la localidad turística de Laguna Verde, en la región de Valparaíso, no cuenta con suministro permanente de agua potable hace años, por lo que se ven obligados a comprarla a granel a precios muy altos.

Considerando esto, la Corte de Apelaciones de Valparaíso dictaminó que la municipalidad de esta comuna deberá abastecer con el recurso a los vecinos.

El caso

La falta de agua fue denunciada por Meganoticias en enero de este año. Meses más tarde, la Corte de Apelaciones determinó que la Municipalidad de Valparaíso debe hacerse cargo de abastecer con agua estas comunidades, pero hasta la fecha esto sigue sin resolverse.

Además, el dictamen dio a conocer que el 90% de los habitantes de Laguna Verde no cuentan con acceso de agua segura, y se abastecen mediante pozos de dudosa procedencia, desde donde los camiones aljibes obtienen el recurso y lo revenden, a precios que ellos dispongan, en los sectores de difícil acceso.

Los precios de mil litros de agua no potable, que dura una semana aproximadamente, varían entre los $12 mil a $18 mil. Mientras, un bidón de 20 litros de agua para beber, bordea los $2.300.

¿Qué han dicho los involucrados?

Segundo Ureta, un poblador que no tiene agua potable hace 7 años y hace tres semanas que no cuenta con agua para él o sus animales, dijo "tengo dos estanques y los dos los tengo vacíos, porque no he podido tirar el agua".

"Resulta que los camiones que tiran el agua hay que llamarlos y de repente tiran, pero cobran muy caro", agregó.

Consuelo Requena, abogada del Movimiento por la Defensa de Laguna Verde, aseguró que "nosotros presentamos un recurso de protección este año, el que fue acogido. La Municipalidad debe abastecernos de agua, pero hasta la fecha no dicho nada sobre cómo".

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, mencionó que "el administrador municipal estaba viendo el tema de laguna verde, la única voz autorizada es él", sin embargo, el funcionario declinó referirse sobre esto.