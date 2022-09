Más de 700 accidentes de tránsito y 30 fallecidos: Carabineros entregó cifras del fin de semana largo de Fiestas Patrias

19 sept. 2022 - 21:31 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros informó las cifras de fallecidos, lesionados y accidentes de tránsito ocurridos desde la medianoche del jueves 15 a las seis de la tarde de este lunes 19 de septiembre, periodo correspondiente a Fiestas Patrias.

En detalle, durante este fin de semana largo se registraron 773 accidentes de tránsito a nivel nacional, resultando 30 personas fallecidas y 592 lesionados.

Además, esta tarde se realizó un sobrevuelo por la Región Metropolitana con el objetivo de fiscalizar las rutas de acceso a la capital, pudiendo constatar un flujo normal de vehículos por las rutas 68, 78, Acceso Sur y Ruta 5 sur.

¿Qué dijo Carabineros?

El Coronel Juan Carlos Rodríguez, Prefecto Prefectura Tránsito y Carreteras, dijo primeramente que "los flujos están normales, y las medidas de mitigación realizadas en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas están funcionando".

"Las personas se han organizado de buena manera su regreso y eso ayuda en buena manera a que no tengamos una congestión alta en estos momentos", agregó.

Número de accidentes

Con respecto a las cifras, explicó que "hemos tenido más de 700 accidentes de tránsito y, lamentablemente, han fallecido más de 30 personas a raíz de esto".

"Es una cifra muy delicada, tenemos que analizarla y hacer las evaluaciones que corresponden para seguir con el trabajo en conjunto con la autoridad administrativa y los otros estamos que están llamados a fiscalizar la Ley de Tránsito" mencionó Rodríguez.

"No bajaremos los brazos hasta que actitudes como manejar ebrios, a una velocidad no razonable, y sin mantener distancia con el vehículo que anteceden, que han sido las tres causas más recurrentes en estos accidentes, no vuelvan a ocurrir en eventos tan masivos en lo que queda del resto del año", finalizó el uniformado.