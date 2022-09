Es falso que los exconvencionales no puedan ejercer cargos públicos

14 sept. 2022 - 16:39 hrs.

Pese a que la Convención Constitucional (CC) dio por finalizadas sus funciones el 4 de julio de este año, el organismo y sus integrantes siguen estando en palestra. En Twitter una usuaria denunció las contrataciones de ex convencionales en el Ministerio del Interior y la Municipalidad de Valparaíso: “Por obviedad no pueden ejercer cargos públicos por un año los ex convencionales Qué pasa @Contraloriacl hasta cuando?!!!! #BASTA”.

Esto es falso. El artículo 141 de la Constitución, especifica que los ex constituyentes no podrán postular a cargos de elección popular, pero no habla de cargos públicos. “Los integrantes de la Convención Constitucional no podrán ser candidatos a cargos de elección popular mientras ejercen sus funciones y hasta un año después de que cesen en sus cargos en la Convención”, establece la Carta Fundamental.

¿Qué quiere decir esto? Los ex convencionales no pueden optar a cargos que se decidan mediante votaciones como alcalde, diputado o senador. Sin embargo, sí pueden ser contratados en otros puestos públicos de designación.

Con la asignación de Carolina Tohá como Ministra del Interior, el ex constituyente Ricardo Montero asumió el 8 de septiembre como jefe de gabinete, según informa la web de la Biblioteca del Congreso Nacional.

En el caso de Manuel Woldarsky, Eric Chinga, Alejandra Pérez y Tania Madariaga, las cuatro ex autoridades llegaron a trabajar a la Municipalidad de Valparaíso tras el término de la Convención Constitucional el 4 de julio.

Sus funciones en Valparaíso están centradas en el apoyo de funciones, gestión y asesorías. Por ejemplo, en el portal de Transparencia se señala que Woldarsky trabaja con relación al programa de "planificacion territorial integrada con enfoque de participación y Derechos Humanos".

En el mismo sitio, en la sección de personal a honorarios, se indica que Eric Chinga ejerce en el marco del "programa comunitario de apoyo al fortalecimiento de actores sociales" y Alejandra Pérez está encargada de “actualizar información de organizaciones sociales”.

En 2020, la ex convencional Tania Madariaga se había desempeñado como Directora en la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de Valparaíso. Actualmente, volvió al municipio y ahora trabaja como apoyo del plan regulador comunal.