Doctor Artaza sobre fin al uso de mascarillas: Posterior a Fiestas Patrias "sería bueno hacer esa evaluación, no ahora"

28 ag. 2022 - 14:40 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Meganoticias Alerta, el exministro de salud, el doctor Osvaldo Artaza, se refirió a la posibilidad de poner fin al uso de mascarilla, asegurando que "no es prudente" por ahora, y que recién sería conveniente que se evaluase recién en cuatro semanas más, posterior a la celebración de Fiestas Patrias.

¿Qué dijo?

El facultativo manifestó que se debe "ser empático" con quienes piden el fin de la medida sanitaria, ya que "estamos todos cansados", sin embargo, pidió "un poco de prudencia".

Respecto de esto último, afirmó que, en primer lugar, "estamos todavía con un brote importante, con un número de contagiados que no es menor, y que va a decaer en las próximas semanas", posterior a Fiestas Patrias.

Como segundo punto, declaró que se debe "esperar condiciones climáticas para una mejor ventilación, en las que podamos abrir todas las ventanas en las escuelas. Hoy día la condición climática no permite la ventilación que quisiéramos".

Asimismo, expuso que hay que esperar a tener más personas vacunadas, ya que las cifras oficiales del Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud muestran una diferencia entre la población mayor de 18 años y los niños.

"En adultos, tenemos un 94,2% que han recibido alguna vacuna, un 88% que ya recibió un refuerzo y 72% que ya tiene el segundo refuerzo", pero esos números decaen en el caso de los menores de edad.

"En los niños de 3 a 18 años, tenemos cifras que son bastante más bajas: 88,5% ha recibido alguna vacuna; esto baja a 72% con una vacuna de refuerzo y a un 22% con dos refuerzos", indicó.

"Esperemos un poco de tiempo"

El exministro insistió en que "esperemos un poco de tiempo a que se den estas tres condiciones, creo que es lo más razonable si uno mira el cuidado de los niños como un eje central".

"Apurarse ahora no es bueno, no es prudente. Tres o cuatro semanas más, pasadas las fiestas, ahí sería bueno hacer esa evaluación, pero no ahora", expresó.

En esa línea, comentó que la "tarea de la autoridad sanitaria es decir las cosas que corresponden desde el punto de vista de la educación, y el uso de mascarilla sigue siendo perentorio en espacios cerrados".

Finalmente, Artaza aseguró que "el Covid llegó para quedarse y siempre vamos a tener pequeños brotes en algunas épocas, y lo que va a suceder es que nos vamos a tener que vacunar, como se vacuna para la gripe".

Todo sobre Coronavirus en Chile