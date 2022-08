Alertan sobre falta de competencias tecnológicas en postulantes del mundo laboral

24 ag. 2022 - 12:47 hrs. | Act. 25 ag. 2022 - 12:47 hrs.

La reciente pandemia a causa del Covid-19 no solo cambió la realidad sanitaria de Chile y el mundo, sino que también modificó la perspectiva frente a la manera de hacer negocios, la transformación tecnológica, las empresas y su relación con la empleabilidad.

Así lo expusieron Sebastián Foldvary, líder de Experiencia de Aprendizaje Global en IBM; Paula Ríos, Gerenta de Cultura y Vida en Vida Security; Andrea Ávila, CEO para Argentina & Uruguay de la consultora de recursos humanos, Randstad, y su par para Chile, Rodolfo Vignat, quienes participaron de un encuentro para analizar la mirada sobre el mundo laboral, las nuevas competencias tecnológicas, el reentrenamiento y el desafío para evitar una “pandemia silenciosa”.

Según el estudio, Global AI Adoption Index 2022 realizado por Morning Consult para IBM, las organizaciones en Latinoamérica están utilizando la IA para responder a los diferentes desafíos y presiones que enfrentan, desde las operaciones de negocio y la escasez de habilidades hasta las iniciativas de sostenibilidad.

Así, por ejemplo, la adopción de la Inteligencia Artificial (IA) creció en Chile un 30% basado en el valor de esta tecnología para enfrentar los desafíos que dejó la pandemia e invirtiendo en transformación digital, mientras que enfrentan la escasez de talento y de habilidades.

De acuerdo con el mismo estudio, la principal barrera para adoptar la IA para las empresas en Chile es la falta de habilidades, experiencia o conocimientos limitados de IA (26%). Asimismo, y según el Foro Económico Mundial, cerrar la brecha de cualificación global podría añadir 11,5 billones de dólares al PIB mundial en 2028, pero los sistemas de educación y formación tendrían que seguir el ritmo de las demandas del mercado.

En Chile un ejemplo de esta transformación lo está llevando adelante Vida Security. La compañía se encuentra en un proceso de transformación digital que busca mejorar la experiencia de sus clientes a través de la vinculación digital y la mejora de los procesos, impactando además en una mejor experiencia del colaborador. Actualmente, han logrado importantes avances en esta materia. Por ejemplo, una línea de atención al cliente es capaz de atender 120 llamadas más cada mes en comparación con el año anterior, impactando en una mejor experiencia con una gestión de llamadas y resolución de solicitudes más

CÓMO SOMOS LOS CHILENOS

Pero la pandemia no solo aceleró la transformación digital de las empresas. La mirada sobre el empleo y cómo se relaciona con las personas detrás del trabajo, también sufrieron cambios.

Según el estudio Work Monitor 2022 elaborado por la consultora Randstad, Chile es top en el ranking mundial de trabajadores que declaran que su vida personal es más importante que su trabajo; por tanto, no es sorprendente que estén dispuestos a renunciar si su actual empleo interfiere con sus intereses.

Los chilenos se manifiestan muy exigentes respecto a la flexibilidad laboral. Este punto parece ser determinante a la hora de decidir permanecer en un trabajo. Así frente a “Renuncié a mi trabajo porque no me ofrecía suficiente flexibilidad”, un 41% respondió “Sí, lo he hecho”.

Los nacionales parecen más dispuestos a renunciar a un empleo si éste no se ajusta a su vida personal, y de la mano con el bajo compromiso que manifiestan con su empleador respecto de la media mundial y con el bajo promedio de permanencia en un puesto de trabajo, se puede hablar de un trabajador exigente con altas expectativas en términos de sus condiciones laborales.

Respecto al compromiso con el empleador actual, el porcentaje de los trabajadores chilenos (70%) que se sienten comprometidos o muy comprometidos con su empleador es menor que el promedio global y que de la región. Junto a ello, manifiestan una actitud exigente respecto a su empleador y sus valores, muy por sobre el promedio global y también el regional.

Chile destaca por sobre la región y a nivel global respecto a la necesidad de elegir por el teletrabajo como forma principal de desempeñar sus funciones, siendo esto una condición para aceptar un nuevo empleo. Asimismo, se erige como entre los top del ranking mundial de trabajadores que declaran que su vida personal es más importante que su trabajo con 63% de las respuestas, coincidiendo con que el 65% indique que no aceptaría un trabajo que afectara negativamente su balance trabajo/vida personal, manteniendo el liderazgo en el ranking regional como global.