Futbolista de la ANFA Biobío murió de un paro cardíaco en el entretiempo de un partido

20 jun. 2022 - 15:54 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado sábado se disputaba, en la cancha 9 de Hualpén, el partido categoría súper senior entre el club Estrella y Américo Vespucio, por la quinta fecha del campeonato oficial, cuando el árbitro del partido pitó el final del primer tiempo.

Al momento del descanso, uno de los jugadores de Estrella, Mario Bosshardt, de 50 años, comenzó a sentirse mal y cayó al suelo. Todo se trató de un paro cardiorespiratorio.

Fatídico entretiempo

"Se desvaneció durante el descanso. Quienes le brindaron los primeros auxilios fueron sus propios compañeros y jugadores del equipo rival, pero prácticamente no tenía signos vitales", comentó al portal de la Asociación Regional de Fútbol Amateur del Bío Bío el presidente de la liga, Eduardo Yantén.

Fue Iván Gajardo, jugador de Américo Vespucio, uno de los que le brindó los primeros auxilios a Bosshardt.

"Lo primero que hice fue verificar si tenía pulso, y no tenía. Además, estaba muy blanco", mencionó el futbolista a ANFA.

El mandamás del torneo narró los instantes posteriores al hecho.

"De inmediato se llamó a la ambulancia, pero no llegó, por lo que lo trasladaron en un vehículo particular al SAR", comentó Yantén al citado portal.

Lamentablemente, en el Centro Asistencial no lograron revivir a Bosshardt. "Más tarde me contacté con el SAR para saber cómo seguía Mario y me señalaron que no pudieron salvarlo. Es una pena gigante", declaró Gajardo.

El club de su vida

Desde la Estrella, equipo del jugador, recuerdan con cariño a "Mariogol", como era apodado.

"Nos dejó haciendo lo que más le gustaba, jugando por nuestro querido club", comentaron a ANFA.

Bosshardt "venía de una familia fuertemente identificada con Estrella, tanto que su padre (Enrique) había sido presidente del club" informa el citado portal.

"Era un ejemplo dentro y fuera de la cancha, una persona amable, servicial, respetuosa, colaboradora. En fin, no alcanzan todos los adjetivos para describir lo grande que fue", agregaron sus compañeros.

No es el primer caso

La Asociación de Fútbol Amateur informó que esta no es la primera muerte que enluta al lugar.

"Se trata del segundo fallecimiento que se produce por las circunstancias señaladas en los últimos dos meses en los clubes de ANFA Región Bío Bío", mencionaron.