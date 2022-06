Viruela del mono: Todo lo que debes saber sobre el virus que ya llegó a Chile

18 jun. 2022 - 14:40 hrs.

¿Qué pasó?

Tras la llegada de la viruela del mono a nuestro país este viernes, se vuelve imprescindible para los chilenos conocer aspectos claves de este padecimiento, como sus síntomas y posibles tratamientos.

¿Qué es la viruela del mono?

Según la información entregada por el Ministerio de Salud, esta enfermedad "es una zoonosis viral causada por el virus de la viruela símica, que pertenece al género Orthopoxvirus, este incluye al virus variola (el que ocasiona la viruela). Hay dos cepas de la viruela símica: la cepa de la cuenca del Congo (África central) y la cepa de África occidental. Las infecciones en humanos con la cepa de África occidental aparentemente causan una enfermedad menos grave".

¿Cómo se transmite?

"Principalmente por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales, lesiones en la piel o mucosas de animales infectados. La transmisión en personas puede producirse por contacto directo con lesiones cutáneas o gotitas exhaladas de una persona infectada, o con objetos contaminados recientemente con los fluidos del paciente (como toallas o sabanas). El periodo de incubación promedio puede ir desde los 6 a los 13 días, con rangos de entre los 5 a los 21 días. No hay evidencia de que el virus de la viruela símica se trasmita por vía sexual".

¿Cuáles son sus síntomas?

"Erupción cutánea aguda, cefalea, inicio súbito de fiebre superior a 38,5 °, dolor muscular, dolor de espalda, sensación de agotamiento e inflamación o hinchazón de los ganglios linfáticos".

¿Cómo se diagnostica?

"Para la confirmación de los casos, la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es la prueba de laboratorio recomendada. Las muestras de diagnóstico óptimas para la viruela símica son las lesiones de la piel: el techo o el líquido de las vesículas y pústulas, y las costras secas. Las muestras de lesiones deben almacenarse en un tubo seco y estéril (sin medios de transporte viral) y mantenerse en frío. Las muestras se deben recolectar cumpliendo con las condiciones de bioseguridad".

¿Cuál es su tasa de letalidad?

Su tasa de letalidad "puede ir entre el 1% a un 10%".

¿Cuándo existe un caso sospechoso?

Un caso sospechoso "es una persona de cualquier edad con antecedente de viaje en los 21 días previos que presente un exantema agudo inexplicable y que tenga uno o más de los siguientes signos o síntomas, desde el 15 de marzo de 2022: cefalea, inicio súbito fiebre superior a 38,5, mialgia, dolor de espalda, astenia y linfadenopatía".

"Además, para ser declarado caso sospechoso, se deben descartar las siguientes causas habituales de exantema aguda: varicela, herpes zóster, sarampión, Zika, dengue, chikungunya, herpes simple, infecciones bacterianas de la piel, infección gonocócica diseminada, sífilis primaria o secundaria, chancroide, linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal, molusco contagioso, reacción alérgica (por ejemplo, a las plantas); y cualquier otra causa común localmente relevante de erupción vesicular o papular".

🦠¿Conoces los signos, síntomas y qué hacer en caso de sospecha de Viruela del Mono?

Conoce más detalles en las siguientes gráficas 🔜👇

➡️ Información: https://t.co/RHCmSXvdB9 pic.twitter.com/MX5UoGD15o — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) June 17, 2022

¿Cómo se trata el caso sospechoso?

"No hay tratamientos específicos contra la infección por viruela símica, aunque es una enfermedad en general benigna. Los síntomas se suelen resolver espontáneamente. No obstante, es importante cuidar la erupción permitiendo que se seque o cubriendo con un apósito húmedo para proteger si es necesario. Además, se debe evitar tocar las llagas en la boca o los ojos".

"La infección puede dividirse en dos periodos: el de invasión (hasta el quinto día), caracterizado por fiebre, cefalea intensa, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor lumbar, dolores musculares y astenia intensa. El segundo es el período de erupción cutánea (entre los días 1 y 3 después del inicio de la fiebre), cuando aparecen las distintas fases del exantema, que por lo general afecta primero a la cara y luego se extiende al resto del cuerpo. La zona más afectada generalmente es el rostro. La eliminación completa de las costras puede tardar hasta tres semanas".

¿La vacuna contra la Viruela sirve?

"Se ha demostrado que la vacunación contra la viruela ayuda a prevenir o atenuar la viruela símica, con una eficacia del 85%... Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la vacunación contra la viruela finalizó en 1980, cuando la enfermedad fue declarada erradicada".

¿Se pueden comprar vacunas o basta con la que se administra en la infancia?

"Las vacunas contra la viruela ya no están disponibles en el mercado. Existe una vacuna que se desarrolló para la viruela símica (MVA-BN), siendo aprobada en 2019, pero aún no está ampliamente disponible. La OMS está coordinando con el fabricante para mejorar el acceso a esta vacuna. Debido a que la infección por la viruela símica es inusual, no se recomienda la vacunación universal".

