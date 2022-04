Quinto retiro: Diputado critica discurso "peligroso, de que 'la plata es mía y me la deben devolver'"

16 abr. 2022 - 14:06 hrs.

¿Qué pasó?

El proyecto del quinto retiro de 10% sigue generando divisiones al interior del Congreso. Mientras algunos parlamentarios del oficialismo han dejado en claro que es una mala política, parte de la oposición ha manifestado estar a favor de la iniciativa.

Los diputados Marcos Ilabaca (PS), Andrés Giordano (Independiente) y Sofía Cid (RN) conversaron con Meganoticias Alerta sobre esta nueva extracción de ahorros, tanto aquella propuesta hecha por parlamentarios de la Cámara Baja y también la "alternativa" presentada por el Gobierno, y que serán votadas este lunes.

¿Qué dijeron?

Ilabaca y Cid señalaron estar de acuerdo con un nuevo retiro del 10%. Por su parte, Giordano indicó que la discusión debería centrarse en la seguridad social y las bajas pensiones de los jubilados.

"Los retiros no han ido en la dirección de poder permitir que este debate se plantee", señaló.

"La gente que sigue muy golpeada por la pandemia necesita una respuesta. Es lamentable que tengamos que decirles que el retiro es una respuesta. Lo ideal serían transferencias directas del Estado", expuso.

El parlamentario añadió que "hay un grupo de personas que han agarrado un discurso que me parece peligroso, de que 'la plata es mía y me la tienen que devolver', aunque no sea una urgencia".

Sofía Cid, en tanto, comentó que votará a favor de un nuevo retiro, debido a que la preocupación mayor de su sector es "resguardar los fondos de pensiones de cada una de las personas".

En ese sentido, aseguró que ese objetivo "frente a la Convención Constitucional ha sido complejo, no se ha podido verificar ni tener confianza".

Ilabaca, finalmente, afirmó que va a "apoyar con toda la fuerza al gobierno, porque creo que el programa transformador debe llevarse a cabo, porque yo confío en que se lleve adelante".

No obstante, manifestó que "por la situación extraordinaria del país, requiere apoyo más directo, y en ese sentido, al gobierno le planteamos opciones para poder generar un apoyo directo a la ciudadanía a través de algún tipo de transferencia, pero cuidando la espiral inflacionaria".

