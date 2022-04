Gobierno anuncia que mujeres que reciban el IFE Laboral no cambiarán de tramo en el RSH

08 abr. 2022 - 09:55 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, adelantó que mujeres que reciban el IFE Laboral, no cambiarán de tramo en el Registro Social de Hogares para que no pierdan otros beneficios, esto, en el marco de las medidas económicas anunciadas por el Gobierno.

¿Qué dijo?

En el matinal Mucho Gusto, la secretaria de Estado señaló que "una medida que no anunciamos, pero que me gustaría decir que estamos implementando y que no la anunciamos porque nos faltaban un par de cálculos, es que uno de los problemas que pasa, es que las mujeres, sobre todo, que van a obtener estos beneficios, como cambian de tramo en el Registro Social de Hogares puede que pierdan otros beneficios".

"Lo que vamos a implementar y vamos a anunciar prontamente, es que las mujeres que efectivamente tengan acceso les vamos a congelar el tramo al que tenían al momento de formalizarse", agregó.

Extensión del IFE Laboral

El Gobierno anunció este jueves que el plan económico contempla la extensión del IFE Laboral, ampliando los plazos de postulación desde junio hasta septiembre con foco en grupos prioritarios.

Los esfuerzos se concentrarán en los grupos que se han ido quedando atrás en la recuperación económica y en el mercado laboral formal: mujeres, jóvenes entre 18 y 24 años, mayores de 55 años y personas en situación de discapacidad.

Sin embargo, para grupos laborales que se han recuperado más rápido también habrá una ayuda, por lo cual en vez de terminar el beneficio en junio, se decidió ampliar el plazo de postulación al IFE Laboral también en tres meses más, lo que permitirá llegar a más gente y facilitará una adaptación gradual de las MiPyMEs.

Todo sobre IFE Laboral