Caso Narumi: madre de la joven relató su viaje a Chile y su encuentro con Nicolás Zepeda durante el juicio

06 abr. 2022 - 15:07 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles se llevó a cabo la séptima jornada del juicio contra Nicolás Zepeda por la desaparición y eventual muerte de Narumi Kurosaki en 2016, audiencia en la que declaró la madre de la joven, Taeko Akiyama.

Su viaje a Chile

En el juicio, la mujer relató que en enero de 2017 viajó a Chile con la esperanza de encontrar a Narumi. En el país, ella siguió a Nicolás y se encontró con él en el río Mapocho. Ahí lo siguió hasta que él se dio cuenta.

Tras percatarse que era la madre de la joven, este bajó la cabeza, miró hacia otro lado y pasó delante de ella sin mirarla, perdiéndose en la muchedumbre.

"Estoy síquicamente destruida"

En la instancia, además, la mujer reconoció que "hace 5 años que estoy síquicamente destruida y he desarrollado una desconfianza en el ser humano”.

También leyó un mensaje que le envió Narumi en septiembre de 2016 donde le señala: “No sé si todavía amo a Nico, pero Nico me ama demasiado, es por eso que no me atrevo a separarme de él. Me da pena”.

“Nicolás Zepeda es alguien que no se da por vencido hasta que obtiene lo que quiere”, manifestó Taeko, agregando que “en el mundo entero había una sola persona que podía acceder a la cuenta de Narumi desde el celular, ese es Nicolás Zepeda”.

"No puedo dejar a ese demonio en libertad"

Sobre el acusado, sostuvo que “es un gran mentiroso. Cuántas veces ha mentido durante este juicio... Desde el día que me di cuenta de que él era el culpable, desde ese día supe que nunca más vería a mi hija”.

“Traté de matarme muchas veces, me pegué en la cabeza contra el muro, hasta dejarme cototos. Traté de tirarme contra un auto en movimiento... No puedo dejar a ese demonio en libertad", indicó.

Finalmente, dijo que "si pienso en Narumi que está llorando sola me dan ganas de matarlo... Nicolás y sus padres se abrazan en esta corte, todos los días, es una actitud poco altruista, mostrarse así delante de nosotras, que lloramos y sufrimos todos los días".

